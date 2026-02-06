今や世界中で愛されているキャラクター、ドラえもん。2026年3月27日（金）から、まんが・アニメ・大長編の世界を凝縮したイベント「100％ドラえもん＆フレンズ in 東京」が日本に初上陸します！



©Fujiko Pro

イベントエリアでは、作品の垣根を超えて、ドラえもんの物語に深く没入できる仕掛けが盛りだくさん。

©Fujiko Pro

「100%ドラえもん まんがワールド展示」では、ドラえもんの世界を100%楽しめる9つのエリアから構成されています。今回はそのなかからいくつかおすすめをご紹介！

オリジナルアニメーション「100%ミニシアター」では、新しいひみつ道具「100％友達あつめすず」と「日本会場オリジナルドラえもん」をテーマにした作品が上映されます。実はこの2作品、このイベントだけのために制作されたものなのだとか！ ドラえもん好きにはたまらない空間です。

©Fujiko Pro

「てんとう虫コミックスの世界」は、まんが『ドラえもん』の世界に入り込んだような没入体験型展示。友情・家族・勇気・未来をテーマにした5つの名場面を、ドラえもんの大迫力な立体展示で再現しています。まんがで読んだあの感動をもう一度味わえちゃいます！

©Fujiko Pro

全17作品の「大長編ドラえもん」をテーマにした「大長編ドラえもんの世界」。まんがの世界観を表現した10種の壁面演出、原画30点、さらに作品から飛び出してきたようなさまざまな等身大ドラえもんが目の前に…！

©Fujiko Pro

さらに屋外エリア「100%ドラえもんパーク」では、高さ12mの巨大ドラえもんバルーンを展示！ まんが、アニメ、映画に登場したユニークなドラえもんと仲間たちが勢揃い。ここでしか出合えない特別なフォトスポットです。



©Fujiko Pro

一般チケットの入場者特典は非売品アクリルピン（全9種・ランダム配布）。さらに今回会場限定で販売されるトレーディングカードと同じデザインのプロモカード（全4種・ランダム）もついてきます！

©Fujiko Pro

一般チケットのほかに、豪華特典付きのチケットも！ 3000セット限定で販売される「プレミア特典付きチケット」はなんと、先ほどご紹介した全10種のアクリルバッジがすべて付いてくるスペシャルボックスなんです！！

©Fujiko Pro

ここでしか手に入らない日本会場オリジナルのドラえもんも同梱されています。限定ステッカーを同梱したプレミアム仕様…！思い出の品として家に飾ってもいいですね。

©Fujiko Pro

さらに、こちらも3000セット限定の「特製シルバー仕様カバー付きてんとう虫コミックス『ドラえもん』100%巻付きチケット」。展示される「等身大ドラえもん」の原作エピソードの数々が読める「100%巻」がついてきます。特製シルバーカバーが巻かれたスペシャルな1冊です！

ドラえもんの魅力がたっぷり詰まった日本初上陸のイベント「100％ドラえもん＆フレンズin東京」。ドラえもんの知らなかった一面が見られるかも？ 春休みの思い出づくりにもぜひ！



■『100％ドラえもん＆フレンズin東京』

住所：東京都江東区有明3-3-8 TOKYO DREAM PARK EX STUDIO7 ほか

期間：2026年3月27日（金）〜

時間：10〜18時（17時最終入場）

料金：前売り券2200円〜、通常券2400円〜、当日券2500円〜 ほか

予約期間：

前売り券 2026年1月31日（土）12時〜3月26日（木）23時59分

通常券 2026年3月27日（金）〜

（当日券は当日館内の券売機でのみ販売）

チケット購入URL：https://doraemon100japan.com/ticket/

Text：中川葉月

