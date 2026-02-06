この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

総合診療専門医が警告「様子見」には天と地ほどの差がある“2つの意味”とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「YouTube医療大学」で総合診療専門医の舛森悠医師が、「医者の「様子を見ましょう」は「大丈夫」という意味ではない。9割が勘違い。命を落とす「危険な様子見」とは？」と題した動画を公開した。診察室で頻繁に使われる「様子を見ましょう」という言葉の真意と、重大な病気を見逃さないために患者自身が確認すべき具体的なアクションについて解説している。



動画の冒頭で舛森医師は、医師から「様子を見ましょう」と告げられた際、患者は「見捨てられた気がする」と不安を感じがちであるという事実に触れる。その上で、医師がこの言葉を使う背景には「天と地ほどの差がある2つのパターン」が存在すると指摘した。



1つ目は「ほとんど大丈夫なパターン」だ。診断名がつかなくとも重い病気の確率は限りなくゼロに近く、「安心して自然に治るのを待ちましょう」という肯定的な意味合いを持つ。しかし、問題となるのは2つ目の「犯人探しをしましょう」というパターンである。舛森医師によると、これは「悪化するかもしれない」という警戒を含んでおり、現時点では診断がつかない「グレーゾーン」の状態を指す。進行性の病気や悪性腫瘍の可能性が否定できないため、あえて時間を置くことで「どこかで正体を表す」のを待ち、診断を確定させる戦略的な期間なのだという。



では、自分がどちらのパターンなのかをどう見極めればよいのか。舛森医師は「迷ったら先生に必ず3つのことを聞いてほしい」と提案する。それは、「どの症状を様子見るのか」「どれだけの期間様子を見るのか」「どんな症状が出たら待たずに受診すべきか」の3点である。もし医師からの説明が不足している場合は、遠慮せずに質問することが重要だと説く。



舛森医師は、これらの確認が「重大な病気を見逃さない命綱になる」と強調し、受診する側も賢く知識をつけておくことが自身の健康を守ることに繋がると結論付けた。