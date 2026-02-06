アンダーウェアブランドHIPSHOP（ヒップショップ）が、SFアニメの金字塔『宇宙戦艦ヤマト』とのコラボレーションアイテムを2026年2月6日に発売します。

1974年の放送開始以来、半世紀にわたって愛され続ける壮大な宇宙ロマンを、HIPSHOPならではの大胆でエネルギッシュなボクサーパンツに閉じ込めた全6種のコレクション。

HIPSHOP『宇宙戦艦ヤマト』ボクサーパンツ

発売日：2026年2月6日（金）

価格：各2,800円（税込）

サイズ：M（ウエスト76〜84cm）/ L（ウエスト84〜94cm）/ LL（ウエスト94〜104cm）

販売場所：HIPSHOP公式オンラインストア、HIPSHOP各店、ZOZOTOWN（2月中旬より）、楽天市場

1974年の放送開始以来、壮大な宇宙を舞台にしたドラマと時代を越えて語り継がれる名曲とともに、多くのファンを魅了してきた『宇宙戦艦ヤマト』

このコレクションでは、物語を象徴する戦艦と各キャラクターの名シーンを大胆にプリント。

アイコニックなモチーフも取り入れ、HIPSHOPならではのエネルギッシュなデザインに仕上げられています。

戦艦とキャラクターを大胆にプリント

全6種のボクサーパンツには、それぞれ異なる名シーンやキャラクターがデザインされています。

物語を象徴する宇宙戦艦ヤマトの勇姿と、印象的なキャラクターたちの名場面が、転写プリント技術によって鮮やかに再現されています。

プリントの発色にこだわり、デザインの細かな部分までしっかりと表現。

ファンにはたまらないディテールが詰まった、コレクション性の高いアイテム。

名シーンを使ったパッケージ

パッケージにも細部にこだわりが凝らされています。

『宇宙戦艦ヤマト』の名シーンをふんだんに使用したデザインで、飾っても楽しい仕上がり。

全6種を集めたくなる、ファン心をくすぐるパッケージデザインです。

オリジナルショッパー付き

店頭で「SPACE BATTLESHIP YAMATO Series」を購入した方には、オリジナルショッパーをプレゼント。

青い地球と赤い地球が物語の進行を感じさせる、特別なデザインです。

※無くなり次第終了。

速乾性＆伸縮性に優れた素材

ボディには、汗を素早く発散しさらりとした肌触りをキープする、速乾性と伸縮性に優れたポリエステル素材を採用。

シームレスボディですっきりとしたシルエットを実現しています。

転写プリント仕様で、前閉じタイプ。

機能性に優れた素材で、スポーツやフィットネスの時のアクティブウェアとしても活躍します。

隠れたファッションを楽しめるインナーアイテムは、ギフトにも最適。

HIPSHOPの「SPACE BATTLESHIP YAMATO Series」で、半世紀を越えて愛される壮大なロマンを日常の中で楽しめます。

宇宙に広がる永遠のロマンを、アンダーウェアに閉じ込めたコレクション。

HIPSHOP『宇宙戦艦ヤマト』ボクサーパンツの紹介でした。

よくある質問

Q. 発売日はいつですか？

2026年2月6日（金）に発売されます。ZOZOTOWNでは2月中旬より順次発売予定です。

Q. どこで購入できますか？

HIPSHOP公式オンラインストア、HIPSHOP各店、ZOZOTOWN、楽天市場で購入できます。

Q. サイズ展開を教えてください

M（ウエスト76〜84cm）、L（ウエスト84〜94cm）、LL（ウエスト94〜104cm）の3サイズ展開です。

Q. 価格はいくらですか？

各2,800円（税込）です。

Q. オリジナルショッパーは誰でももらえますか？

店頭で「SPACE BATTLESHIP YAMATO Series」を購入した方に差し上げます。無くなり次第終了となります。

©東北新社/著作総監修 西崎彰司。

