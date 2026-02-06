高齢でも犬を飼うことはできる？

年齢だけで「飼えない」と決まるわけではありません。大切なのは、健康状態・生活環境・責任を持ってお世話を続けられる体制があるかどうかです。

犬を最後まで見届ける覚悟と準備があれば、年齢に関係なく幸せな関係を築けます。むしろ、シニア世代だからこそ、穏やかな生活リズムが犬にとっても心地よく、ゆったりとした時間を共有できるというメリットもあります。

高齢者が犬を飼う前に考えておくべきこと

犬を迎える前に、「本当に最後までお世話ができるか」「どんなサポートが必要か」を冷静に考えることが大切です。

高齢になってから犬を飼う場合、体力や経済面、将来のことなど、若い頃とは違う準備が求められます。

ここでは、愛犬と幸せに暮らすために「飼う前に考えておきたい現実的なポイント」を整理してみましょう。

1.体力・健康面の確認

犬の散歩、掃除、通院などは想像以上に体力を使います。

持病がある場合や足腰に不安がある場合は、小型犬や穏やかな性格の犬種を選ぶのがおすすめです。毎日の生活で無理のない範囲を見極めましょう。

2.経済的な負担を理解する

犬を飼うには、フード代・ワクチン・医療費など、年間で10万円以上かかることもあります。とくにシニア犬になると、病気の治療費が増えることもあります。

将来的な出費も想定して、無理のない範囲で計画を立てておくことが大切です。

3.犬種と年齢の選び方

子犬はかわいい反面、しつけや夜鳴きなどに根気が必要です。高齢の方には、すでに落ち着いた成犬や中年犬が向いています。

保護犬施設や譲渡会では、人との生活に慣れた犬と出会えることもあるでしょう。

4.万が一のときの引き継ぎ先を決めておく

入院や介護、突然の体調変化など、将来のことも考えておきましょう。

家族や友人に引き継ぎをお願いする、あるいはペット信託制度を利用して、万が一のときにも愛犬が安心して暮らせる環境を整えることが大切です。

高齢者と犬が幸せに暮らすための工夫

高齢の方と犬が長く安心して暮らすためには、「お世話のしやすさ」「暮らしの安全性」「周囲のサポート」の3つを意識することが大切です。無理のない環境を整えることで、愛犬も飼い主もおだやかな毎日を送ることができます。

人も犬も安全に過ごせる住まいづくり

滑りやすいフローリングにはマットを敷き、段差の多い場所にはスロープを設置するなど、転倒防止の工夫をしておきましょう。

犬にとっても高齢者にとっても「足腰にやさしい住環境」は、安心して暮らすための基本。また、夜間にトイレへ行く際などに足元を照らすセンサーライトもあると便利です。

生活リズムを整え、安心できる毎日を

犬は規則正しい生活が好きな動物です。毎日決まった時間にごはんや散歩をすることで、犬の体調も安定し、飼い主自身の健康維持にもつながります。

「無理なく続けられるペース」を見つけることが、長く一緒に暮らすコツです。

周囲に頼れるサポート体制を持つ

体調不良や急な外出時に備えて、動物病院・ペットシッター・近所の知人など、助けを求められる相手をあらかじめ決めておきましょう。

かかりつけ医には、緊急時の連絡方法や引き継ぎ先の連絡先を共有しておくと安心です。自治体によっては、シニア向けのペットサポート制度を設けているところもあります。

まとめ

高齢だからといって犬を飼えないわけではありません。大切なのは、体調・生活環境・備えを整えることです。

しっかり準備ができていれば、犬も安心して寄り添い、飼い主にたくさんの癒しを与えてくれます。年齢を理由に諦めるのではなく、無理のない形で“自分らしく犬と生きる方法”を見つけていきましょう。

(獣医師監修：葛野宗)