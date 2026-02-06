【B2第19節 見どころ】浮上の兆しを見せている青森…B.LEAGUE DRAFT 2026指名選手や上位対決にも注目

青森は若手がチームを勢いづけられるか【(C)B.LEAGUE】

「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B2リーグ戦は、東地区で熾烈な首位攻防が繰り広げられている一方、西地区では神戸ストークスが独走状態となっている。とはいえ、まだまだシーズンは中盤戦。上位浮上のキッカケをつかむクラブが出てくることに期待したいところだ。





東地区7位から巻き返したい青森ワッツは、今シーズン4戦全敗の“難敵“福井ブローウィンズをホームに迎える。苦しいシーズンを過ごす青森は、前節に連敗を喫し6勝28敗となったが、上り調子の熊本ヴォルターズに2戦とも7点差での決着と奮闘。主力のラシャード・ケリーを欠く布陣でありながら、鍋田憲伸が連日の2ケタ得点でチームに勢いを与えており、上昇ムードを漂わせている。青森は鍋田だけでなく、ワンウェイジャも直近10試合中9試合で2ケタ得点と好調。高確率の3Pシュートやリバウンドで、アジア特別枠選手のアドバンテージをチームにもたらしている。逆に気がかりなのが福井だ。ホームゲームが続いていたなか4連敗を喫し、貯金を2まで減らした。この間に100点ゲームを2度許すなど失点が増えており、今シーズンを通して課題としてきたディフェンスの不安が露呈している。先頭集団に加わるためにも、気を引き締めなければならない局面だ。連敗ストップのためには、前節にプレータイムが限られたトビンマーカス海舟や、デビュー戦で14得点を叩き出したヒシグバータル・オーギルの奮起もポイントの一つになりそうだ。

ドラフト全体6位で広島から指名を受けた松野【(C)B.LEAGUE】

西原商会アリーナでは、鹿児島レブナイズと熊本ヴォルターズの九州ダービーが開催される。西地区2位浮上が見えてきた鹿児島は、「B.LEAGUE DRAFT 2026」で1巡目6位指名を受けた松野遥弥が、前節GAME2で15得点と存在感を示した。今節も高い精度のショットで輝きを放てるか。対する熊本は6連勝で勝率5割に到達。前節GAME2で日本人選手4人が2ケタ得点を挙げたのも良い傾向だ。サイズでは鹿児島が上回るだけに、熊本はリバウンド争いにおいても日本人選手の積極性が必要となる。



平均23.6得点を挙げているブレイクフィールド【(C)B.LEAGUE】

西地区6位のバンビシャス奈良は、後半戦に入って今シーズン初の4連勝。ターンオーバーが減り、我慢強く戦えていることが白星に結びついている。今節は同地区2位の愛媛オレンジバイキングスをホームで迎え撃つ。第5節の対戦では奈良が連敗したが、平均23.6得点を挙げているジェイミン・ブレイクフィールドが不在だった。大黒柱の得点力を前面に押し出し、借りを返したい。



GLION ARENA KOBEでは、西地区首位を独走する神戸ストークスに、東地区2位の福島ファイヤーボンズが挑む。躍進している両者による今レギュラーシーズンの直接対決は、これが唯一の機会となる。ともに大型補強を施した中でも、神戸では道原紀晃や金田龍弥、福島では笠井康平といった昨シーズンの悔しさを知る選手がチームを引っ張らなければならない。



文＝吉川哲彦

構成＝バスケットボールキング編集部

B2リーグ戦の第19節において達成が期待される個人記録をバスケットボールキング編集部がピックアップ。今節は山形ワイヴァンズのジェームズ・ベルに注目したい。今シーズンは自己ワーストペースの水準ではあるものの、平均15.9得点を挙げるなど、B2屈指のオールラウンダーとして活躍。来日4年目にして、過去11人しか達成していない500回3P成功まで3に迫ってきた。また、少々地味な記録ではあるが、あと11としている1000被ファウルも、達成すれば史上19人目となる立派な記録。果敢に攻め込む背番号3に期待だ。



■B2第19節試合日程

・青森ワッツ vs 福井ブローウィンズ（＠伊藤鉱業アリーナつがる）

GAME1：2月7日（土）15時05分～ GAME2：2月8日（日）15時05分～

・山形ワイヴァンズ vs 横浜エクセレンス（＠山形県総合運動公園）

GAME1：2月7日（土）15時05分～ GAME2：2月8日（日）14時05分～

・鹿児島レブナイズ vs 熊本ヴォルターズ（＠西原商会アリーナ）

GAME1：2月7日（土）15時05分～ GAME2：2月8日（日）15時05分～

・ベルテックス静岡 vs 信州ブレイブウォリアーズ（＠北里アリーナ富士）

GAME1：2月7日（土）17時05分～ GAME2：2月8日（日）16時05分～

・バンビシャス奈良 vs 愛媛オレンジバイキングス（＠ロートアリーナ奈良）

GAME1：2月7日（土）17時05分～ GAME2：2月8日（日）14時05分～

・神戸ストークス vs 福島ファイヤーボンズ（＠GLION ARENA KOBE）

GAME1：2月7日（土）18時05分～ GAME2：2月8日（日）14時05分～

・ライジングゼファー福岡 vs 岩手ビッグブルズ（＠照葉積水ハウスアリーナ）

GAME1：2月8日（日）16時05分～ GAME2：2月9日（月）19時05分～

