精神科医が解説、「ソファで寝落ち」「リベンジ夜更かし」は危険信号！心のSOSと寝方の関係
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「生活に役立つメンタルヘルスチャンネル」が、「【知られていない】心が限界の人の特徴的な６つの寝る前の行動」と題した動画を公開。精神科医らが、ストレスや不安を抱えた人が無意識に行う睡眠前の行動について解説した。
動画では冒頭、「睡眠に一番必要なものは安心感と言っても過言ではない」と述べ、心身をリセットするための睡眠には、安心できる環境が不可欠であると説明する。しかし、心配事やストレスによって安心感が損なわれると、質の良い睡眠を得るために無意識に特有の行動をとることがあるという。動画では、その代表的な6つの行動が紹介された。
1つ目は「音がないと眠れない」という行動。静かな環境ではかえって頭の中の考えが止まらなくなり、不安が増幅してしまうため、音楽や人の話し声で思考をマスキングしようとする心理が働く。また、自閉スペクトラム症などに見られる聴覚過敏で、些細な物音が気になってしまうケースもあるという。
2つ目の「ソファで寝る」という習慣は、心に不安があり「無意識にゆっくり休むことを拒んでいる」状態の表れだと指摘する。本格的な寝床である布団を避け、あえて寝心地の悪い場所で眠るのは、心が落ち着かないことのサインだという。
3つ目の「リベンジ夜更かし」は、日中に仕事などで自分の時間が持てず、満足感が得られなかった人が、睡眠時間を削ってでもその埋め合わせをしようとする代償行為だ。その結果、翌朝に寝不足で後悔するものの、根本的なストレスがなくならない限り、この悪循環から抜け出せないと解説された。
その他にも、寝る前にドカ食いをする「夜間摂食症候群」や、寝ている間に無意識に食べてしまう「睡眠関連食行動障害」、そして多くの人が習慣にしがちな「寝酒」が挙げられた。特に寝酒は、寝つきを良くする一方で、アルコールが分解されてできるアルデヒドの覚醒作用によって睡眠の質を著しく低下させ、依存症につながる危険性も警告された。
紹介された行動は、単なる癖ではなく、心が発するSOSである可能性がある。動画では、特にドカ食いや寝酒の習慣は治療が必要な場合もあるため、専門家への相談を推奨している。
