出張・旅行の小物整理が変わる！中身が見える透明ポーチ
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、中身がひと目で見えて探す手間を削減、厚みのあるガジェットも整理収納できる透明ポーチ「200-BAGIN038CL」と「200-BAGIN039CL」を発売した。
■開けなくても分かる。「両面クリア」で時短収納
表裏ともに透明素材を採用したクリアポーチなので、どこに何が入っているかが一目で分かる。出先で「あれどこに入れた？」と探す時間を減らし、移動中や商談前の準備もスマートに。ガジェット収納にありがちな“迷子”を防ぐ設計だ。
■ACアダプタも入る深さ設計。厚みのある機器に強い
深さのある設計で、ACアダプタや大型バッテリー、マウスなど厚みのある機器もしっかり収納できる。ガジェット類は形状がバラバラで、薄型ポーチだと入らないことも多いが、本製品なら安心。外出先で必要になる“ちょっと大きめ”の機器までまとめられるため、荷物を分散させず持ち運びの効率も上がります。サイズ違いで200-BAGIN039CLでMサイズ、200-BAGIN038CLでLサイズの展開だ。
■ゴムバンド＆メッシュポケットで、ケーブルが絡まない
内部にはゴムバンドとメッシュポケットを搭載。ケーブル・充電器・USBメモリなど小物類を固定しながら整理でき、ポーチ内のごちゃつきを抑えます。収納の「見やすさ」と「取り出しやすさ」を両立した。
■旅行・出張の万能収納として活躍
本製品はガジェット収納はもちろん、旅行や出張の小物整理にもおすすめ。たとえばカメラ用品、文具、衛生用品など、細かいアイテムを“見える状態でまとめる”のに最適。クリア素材だからこそ、忘れ物防止にも効果的だ。
■厚みのあるガジェットも整理収納できる透明ポーチ「200-BAGIN038CL」
