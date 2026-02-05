Bジェイズが発表したgiveaway

ブルージェイズは4日（日本時間5日）、2026年シーズンの試合でファンに配布するグッズと日程を発表。“1番手”として4月に配布されるシャツのタイトルに、「なんてこった」「これは今までで一番奇妙なプレゼントです」ファンが爆笑している。

4月11日に先着1万5000人に配布されると発表されたのは、「アディソン・バージャーのソファTシャツ」だ。バージャーは昨年10月24日（同25日）のワールドシリーズ第1戦で、史上初の代打満塁本塁打を放ったが、その前夜に同僚のデービス・シュナイダー外野手とその彼女が泊まる部屋に入り、ソファで寝ていたことが話題となっていた。

シャツの詳細なデザインは発表されてないものの、バージャーをイジったグッズ配布に、ファンからは「BargerのTシャツ、めちゃくちゃヤバいね」「BargerのTシャツはどうやって手に入るの？」「史上最高のgiveawayかもしれない」「シャツを考えた人は即昇給すべきだわ」とコメントが寄せられていた。

他にも、5月13日（同14日）には人気漫画「NARUTO」の主人公ナルトが描かれたユニホーム、5月25日（同26日）にはブラディミール・ゲレーロJr.内野手の少年時代のボブルヘッド、7月20日（同21日）には岡本和真内野手のT-シャツなど、様々なグッズの配布が発表されている。（Full-Count編集部）