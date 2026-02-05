¡Ö¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡×¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¥á¥À¥ëÁ´36¸ÄÍ½ÁÛ¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡¡¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¤È¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤ÇÎÌ»º¡ª¡¡¤µ¤é¤Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¤Ë¤â´üÂÔ!!
2022Ç¯¤ÎÁ°²óËÌµþ¸ÞÎØ¤Î³«²ñ¼°¤ÎÍÍ»Ò¡£Á°²ó¤Ï¶â3¡¢¶ä7¡¢Æ¼8¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤À¤Ã¤¿
2·î6Æü¤«¤é22Æü¤Þ¤Ç¤ÎÆüÄø¤Ç¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡£Á°²óËÌµþÂç²ñ¤Î18¸Ä¤ò¾å²ó¤ë²áµîºÇÂ¿¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëº£Âç²ñ¡£¤³¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ò»²¹Í¤Ë¤¼¤Ò¥Ë¥Ã¥Ý¥óÁª¼ê¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤í¤¦¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤ÎÍÎÏÁª¼ê¡õ¥á¥À¥ë¸õÊä¡ÖÁ´36¼ïÌÜ¡×¤ÎÆüÄø
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡Ú8Æü¤«¤é¤Î¥á¥À¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤Ë´üÂÔ¡ª¡Û
2·î6Æü¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤¬³«Ëë¤¹¤ë¡£Á°²ó¤ÎËÌµþ¸ÞÎØ¤ÇÆüËÜ¤Ï¶â3¡¢¶ä7¡¢Æ¼8¤ÈÅßµ¨¸ÞÎØºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë18¸Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£º£²ó¤â¤½¤ì¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥á¥À¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡£Âç¤¤¤Ë´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤Æ36¸Ä¤Î¥á¥À¥ë¤òÍ½ÁÛ¡£¤½¤ÎÍÎÏÁª¼ê¡¢¶¥µ»¤ò¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡ÊÀ®ÀÓ¤Ï1·î28Æü»þÅÀ¡Ë¡£
¡Ú2·î8Æü¡Û¡Ê°Ê²¼¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¡¡
´Ý»³ ´õ¡Ê¥¸¥ã¥ó¥×[¥¹¥¡¼]¡Ë¡¡º£µ¨¤ÎWÇÕ¤Ç6¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ÆÀª¤¤¤¢¤ê¡£¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¤ÇÆüËÜÀª¤Î¥á¥À¥ë1¹æ¤Ë´üÂÔ
ºÇ½é¤Î´¿´î¤Î½Ö´Ö¤Ï8Æü¤Î¿¼Ìë¤ËË¬¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥¸¥ã¥ó¥×¡Ê¥¹¥¡¼¡Ë¤Î½÷»Ò¸Ä¿Í¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë´Ý»³ ´õ¤È郄Íüº»Íå¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ë´üÂÔ¤À¡£
ÆÃ¤Ë´Ý»³¤Ï½õÁö¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Þ¤Ç¤Î°ÂÄê´¶¤¬¹â¤¯¡¢º£µ¨¤ÎWÇÕ¤Ç³«Ëë¤«¤é3Ï¢¾¡¤ò´Þ¤à6¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¤Î¥á¥À¥ê¥¹¥ÈÂè1¹æ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
´Ý»³¤Ï16Æü¤Î¥é¡¼¥¸¥Ò¥ë¤Ç¤â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¤¬¡¢WÇÕ13¾¡¤Î¥Ë¥«¡¦¥×¥ì¥Ö¥Ä¡Ê¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¡Ë¤È¤¤¤¦¶¯ÎÏ¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤ò¾å²ó¤Ã¤ÆÉ½¾´Âæ¤Î¿¿¤óÃæ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢º£Âç²ñ¤â¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÀª¤Ï¥á¥À¥ëÎÌ»º¤¬´üÂÔ¤Ç¤¡¢Æ±Æü¤Î2¶¥µ»¤¬¤½¤Î¸ý²Ð¤òÀÚ¤ê¤½¤¦¤À¡£ÃË»Ò¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤Ï18Æü¤Î¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤Î2´§¤òÌÜ»Ø¤¹¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤ëÌÚÂ¼°ªÍè¡Ê¤¤é¡Ë¡¢¹ñºÝÂç²ñ2Ï¢ÇÆ¤ÇÎ×¤à²®¸¶ÂçæÆ¡Ê¤Ò¤í¤È¡Ë¤¬¥À¥Ö¥ëÉ½¾´Âæ¤òÁÀ¤¦¡£
Áª¼ê¤Õ¤¿¤ê¤¬ÊÂÁö¤·¤Æ¥¿¥¤¥à¤ò¶¥¤¦¥Ñ¥é¥ì¥ëÂç²óÅ¾¤Ç¤Ï»°ÌÚ¤Ä¤Ð¤¤â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Î´üÂÔÂç¡£¥¨¥Ã¥¸¤ò¸ú¤«¤»¤¿¥¹¥Ô¡¼¥É¤¢¤ë³ê¤ê¤ËËá¤¤ò¤«¤±¡¢2024¡Ý25¥·¡¼¥º¥ó¤ËWÇÕÁí¹çÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢º£µ¨¤â¥é¥ó¥¥ó¥°¼ó°Ì¡£¸ÞÎØ¤Ç¤â½÷²¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡Ú2·î9Æü¡Û¡¡
¤³¤ÎÆü¤Ï¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎ¤¬É½¾´Âæ¤ËÎ©¤Á¤½¤¦¤À¡£ÆüËÜ¤ÏÃË½÷¤Î¥·¥ó¥°¥ëÀª¤â¶¯¤¤¤¬¡¢¥Ú¥¢¤ÇÂç¤¤Ê¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤¬ÆÀ¤é¤ì¤½¤¦¡£¶â¥á¥À¥ë¤òÁè¤¦¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¡¢ÃË»Ò¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ë¥¤¥ê¥¢¡¦¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤¬ÃÄÂÎ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤ë¤È¤«¤Ê¤ê¤Î¶¼°Ò¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ú2·î10Æü¡Û¡¡
郄ÌÚÈþÈÁ¡Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¡Ë¡¡4ÅÙÌÜ¤Î¸ÞÎØ¤È¤Ê¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡£1000m¡¢1500m¤Ê¤É3¼ïÌÜ¤Ç¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤òÁÀ¤¦
4ÅÙÌÜ¤Î¸ÞÎØ½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë郄ÌÚÈþÈÁ¤¬¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¤Î1000m¤ÇÅÐ¾ì¡£ËÌµþ¸ÞÎØ¸å¡¢Îý½¬´Ä¶¤ä¥¹¥±¡¼¥È·¤¤Î¥Ö¥ì¡¼¥É¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ê¤É»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê²½¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
Á°²ó¤Î¸ÞÎØ¤Ï5¼ïÌÜ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ4¤Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï1000m¤È17Æü¤Î¥Á¡¼¥à¥Ñ¥·¥å¡¼¥È¡¢21Æü¤Î1500m¤È3¼ïÌÜ¤ËÀìÇ°¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¾®ÎÓÎÍÐÒ¡Ê¥¸¥ã¥ó¥×[¥¹¥¡¼]¡Ë¡¡¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¤Ç2Âç²ñÏ¢Â³¤Î¶â¥á¥À¥ë¤Ê¤ë¤«¡£ÃÄÂÎ¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥¨¡¼¥¹
¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¤ÎÃË»Ò¸Ä¿Í¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¾®ÎÓÎÍÐÒ¤â2Âç²ñÏ¢Â³¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò½½Ê¬¤ËÁÀ¤¨¤ë¡£¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Èµ»½Ñ¤Î¹â¤µ¤¬¸÷¤ë¥¸¥ã¥ó¥×¤È¡¢¤½¤ì¤òºÆ¸½¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ÇÀ¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¤òÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£¤³¤³¤ÇÀª¤¤¤ò¤Ä¤±¡¢ÍâÆü¤Îº®¹çÃÄÂÎ¡¢15Æü¤Î¥é¡¼¥¸¥Ò¥ë¡¢17Æü¤ÎÃË»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÃÄÂÎ¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡£
¥é¡¼¥¸¥Ò¥ë¤ÏÁ°½Ò¤Î¥Ë¥«¡¦¥×¥ì¥Ö¥Ä¤Î·»¡¢¥É¥á¥ó¡¦¥×¥ì¥Ö¥Ä¡Ê¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¡Ë¤È¤Î·ã¤·¤¤¶â¥á¥À¥ëÁè¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î½÷»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤ÇÊ£¿ô¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Á°²óÆ¼¥á¥À¥ë¤ÎÂ¼À¥¿´³ñ¡Ê¤³¤³¤â¡Ë¤Ï¡¢¸ÞÎØÄ¾Á°¤ÎX¥²¡¼¥à¤Ç½÷»Ò¤Ç¤ÏÀ¤³¦½é¤ÎÀ®¸ù¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥µ¥¤¥É¥È¥ê¥×¥ë¥³¡¼¥¯1620¡×¡Ê½Ä3²óÅ¾¡¢²£4²óÅ¾È¾¡Ë¤ÎÂçµ»¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ÆÍ¥¾¡¤Ø¤ÈÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
Â¼À¥¤Ï¾ã³²Êª¤ä¥¸¥ã¥ó¥×Âæ¤Î¤¢¤ë¥³¡¼¥¹¤ò³ê¤ë¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ê17Æü¡Ë¤Ç¤â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú2·î12Æü¡Û¡¡
ËÌµþ¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥¡¼¡¦¥â¡¼¥°¥ë¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ËÙÅç¹Ô¿¿¤¬¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ø»ë³¦ÎÉ¹¥¤À¡£¥¿¡¼¥ó¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¶¦¤Ë°ÂÄê¤·¡¢¸ÞÎØÁ°¤ÎºÇ¸å¤È¤Ê¤ëWÇÕÂè4Àï¤Ç2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£Ç¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¤â¼ó°Ì¤È¤¤¤¤¾õÂÖ¤ÇËÜÈÖ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡Ú2·î13Æü¡Û¡¡
¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î½÷»Ò¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¤Ï¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤â·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢16ºÐ¤Î¹©Æ£ÍþÀ±¡Ê¤ê¤»¡Ë¤¬¥á¥À¥ë¸õÊä¤À¡£13ºÐ¤ÇÆüËÜÁª¼ê¸¢¤òÀ©¤·¡¢24Ç¯¤ÎÅßµ¨¥æ¡¼¥¹¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£Íâ¥·¡¼¥º¥ó¤ËWÇÕ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤ÆµÞÀ®Ä¹¤¹¤ë¹©Æ£¤¬¸ÞÎØ¤ÎÂçÉñÂæ¤ÇÎÏ¶¯¤¯Éñ¤¦¡£
¡Ú2·î14Æü¡Û¡¡
±©À¸·ë¸¹»á¤Î°úÂà¸å¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃË»Ò¤Î¿·¤¿¤Ê¥¨¡¼¥¹¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿¸°»³Í¥¿¿¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ë´üÂÔ¡£4²óÅ¾¥¸¥ã¥ó¥×¤ÎËÜ¿ô¤Ï³¤³°¤ÎÍÎÏÁª¼ê¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ê¤É¤Î¼Á¤¬¹â¤¯¡¢°ÂÄê¤·¤Æ¹âÆÀÅÀ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤ÎÃË»Ò¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¤Ç¤Ï¸ÍÄÍÍ¥ÅÍ¡¢Ê¿ÌîÊâÌ´¡¢»³ÅÄÎ°À»¤Î3¿Í¤Ë¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¤¿¤À¡¢4Âç²ñÏ¢Â³¤ÎÉ½¾´Âæ¤òÌÜ»Ø¤¹Ê¿Ìî¤Ï1·î17Æü¤ÎWÇÕ¤ÇÅ¾ÅÝ¤·¡¢Ê£¿ô²Õ½ê¤Î¹üÀÞ¤ÈÂÇËÐ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£
ËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¤ÆÃÊ³¬Åª¤ËÎý½¬¤òºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢µÕ¶¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢ËÌµþ¸ÞÎØ¤ËÂ³¤¯¶â¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£
¡Ú2·î17Æü¡Û¡¡
»°±ºÍþÍè¡¿ÌÚ¸¶Î¶°ì¡Ê¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡Ë¡¡¶â¥á¥À¥ëºÇÍÎÏ¡Ö¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡×¡£ºòÇ¯12·î¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤âÀ©¤·¤¿À¤³¦²¦¼Ô
9Æü¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎ¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦»°±ºÍþÍè¡¦ÌÚ¸¶Î¶°ì¤¬¥Ú¥¢¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤òÁÀ¤¦¡£·ëÀ®7Ç¯ÌÜà¤ê¤¯¤ê¤å¤¦á¤Î°¦¾Î¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Õ¤¿¤ê¤Ï¥¸¥ã¥ó¥×¤ä¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ÎÂ©¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡£
ºòÇ¯3·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÇÍ¥¾¡¡¢Æ±12·î¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤â3Ç¯¤Ö¤ê¤ËÀ©¤·¤¿À¤³¦²¦¼Ô¤¬¸ÞÎØ¤Ç¤â¼ÂÎÏ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·¼ïÌÜ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¤ÎÃË»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÃÄÂÎ¤â¶â¥á¥À¥ë¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î4¿Í¤Ò¤ÈÁÈ¤«¤é¡¢2¿Í¤Ò¤ÈÁÈ¤Ç3ËÜ¤º¤ÄÈô¤ó¤ÇÆÀÅÀ¤ò¶¥¤¦¥ë¡¼¥ë¤ËÊÑ¹¹¡£ÆüËÜ¤Ï¥¨¡¼¥¹¤Î¾®ÎÓ¤ÈWÇÕ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç3°Ì¤ÈÎÏ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¿Æó³¬Æ² Ï¡¤¬½Ð¾ìÍ½Äê¡£Áí¹çÎÏ¤Î¹â¤µ¤Ç½éÂå²¦¼Ô¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡Ú2·î20Æü¡Û¡¡
ºäËÜ²Ö¿¥¡Ê¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡Ë¡¡Á°²óÆ¼¥á¥À¥ë¡£º£µ¨¸Â¤ê¤Î°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¸å¤Î¸ÞÎØ¤Ç²Ö¤òºé¤«¤»¤é¤ì¤ë¤«
¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤ËËÌµþ¸ÞÎØ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ºäËÜ²Ö¿¥¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¤³¤Î4Ç¯¤ÇÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ò3Ï¢ÇÆ¡Ê25Ç¯¤Ï¶ä¥á¥À¥ë¡Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢µ»½Ñ¡¢°ÂÄê´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¸å¤Î¸ÞÎØ¤ÇàÍ½ª¤ÎÈþá¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤Û¤«¤ÎÂåÉ½¤Õ¤¿¤ê¡¢¸ÞÎØ½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë20ºÐ¤ÎÀéÍÕÉ´²»¡Ê¤â¤Í¡Ë¤È17ºÐ¤ÎÃæ°æ°¡Èþ¤â¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ì¤ÐÉ½¾´Âæ¤âÌ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ãæ°æ¤ÏÇ¯ÎðÀ©¸Â¥®¥ê¥®¥ê¤Ç¤Î½Ð¾ì¤À¤¬¡¢Æ´¤ì¤ÎÀõÅÄ¿¿±û»á¤ÎÂåÌ¾»ì¤À¤Ã¤¿¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤ò·è¤á¡¢À¤³¦¤ò¶Ã¤«¤»¤é¤ì¤ë¤«¡£
¡Ú2·î21Æü¡Û¡¡
Âç²ñ½ªÈ×¤Î21Æü¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤Î¥¨¡¼¥¹郄ÌÚÈþÈÁ¤¬¶â¥á¥À¥ë¤ÇÄù¤á¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤À¡£2Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤Î1500m¤ÇÈá´ê¤ÎÄºÅÀ¤òÁÀ¤¦¡£ºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿WÇÕ3¾¡¤Î¥è¥¤¡¦¥Ù¡¼¥Í¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎÂåÉ½ÍîÁª¤ÈÄÉ¤¤É÷¤Ï¿á¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
