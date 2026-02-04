タレントの辻希美が3日に自身のアメブロを更新。家族で過ごした賑やかな節分の様子や、こだわりの夕飯メニューについてつづった。

【映像】辻希美、授乳中の写真＆無防備な育児姿

この日、辻は「節分の今日はコアが学校で作って来た鬼のお面をかぶりながら一緒に夕飯準備をしました」と切り出し、三男・幸空（こあ）くんとキッチンに立つ微笑ましい姿を公開。メニューについては、茶碗蒸しやチーズ春巻きに加え、「節分と言えば恵方巻きですが 我が家は手巻き寿司スタイルが数年前から大人気で定番化しています」と、杉浦家の“節分の新定番”を写真とともに紹介した。

また、デザートについては「ケーキを買いたかったんだけど 夕方にケーキ屋さん行ったもんだからあんまり種類がなくて」と、思うように選べなかったことを告白。しかし、急遽「最近我が家でブームの苺サンドを作りました」と手作りで対応したことを明かした。

さらに、「プチ仮装で鬼になり」といい、夫で俳優の杉浦太陽と子どもたちとともにおそろいの鬼のコスプレをした姿を披露。「しっかり豆まいて 楽しい節分になりました」と充実した様子をつづり、「今年も杉浦家が皆仲良く健康で過ごせますように…」と家族への願いを込めてブログを締めくくった。