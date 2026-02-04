口当たりのいいとろみ丼は回復期にぴったり◎「ひき肉とブロッコリーのクリームコーン煮」


【画像を見る】回復期はスタミナを意識したとろみ丼で食べやすく！「参鶏湯（サムゲタン）風あんかけ丼」

体調不良のピークを越えて少しずつ食事を戻したい回復期には、エネルギー補給と食べやすさが両立したメニューがおすすめです。とろみをつけた丼ものなら、無理なく食べられて満足感も得られますよ。次の元気につなげたいときのお助けレシピです。

「やさしい看病レシピ」を教えてくれたのは管理栄養士の牧野直子さん


レシピを教えてくれたのは

牧野直子さん　

管理栄養士。栄養指導や教育活動に携わり、栄養相談、食生活についてのアドバイスの実績は多数。料理研究家でもあり、作りやすくおいしくて元気になる料理に定評がある。

■参鶏湯（サムゲタン）風あんかけ丼

味の引き締め役のしょうがで体もポカポカ

参鶏湯（サムゲタン）風あんかけ丼


【材料・2人分】

とりむね肉（親子丼用）…100g

長ねぎ…1/2本

おろししょうが…小さじ1かけ分

冷凍ほうれん草…50g

温かいご飯…300g

■A

　とりガラスープの素…小さじ1

　しょうゆ、酒…各大さじ1⁄2

　水…1カップ

■B＜混ぜる＞

　片栗粉、水…各小さじ1

ごま油

【作り方】

1．ねぎは小口切りにする。

2．鍋にAを入れて強火にかけ、煮立ったらとり肉を加えて中火にし、色が変わったら、ねぎ、しょうがを加えて2〜3分煮る。

3．ほうれん草を凍ったまま加え、ほぐれたらBを加えて混ぜ、とろみをつけてごま油小さじ1を回し入れる。器にご飯を盛ってかける。

（1人分346kcal／塩分1.5g）

■ひき肉とブロッコリーのクリームコーン煮丼

コーンのやさしい甘さがチーズとマッチ

ひき肉とブロッコリーのクリームコーン煮


【材料・2人分】

とりひき肉 …150g

粉チーズ…小さじ2

冷凍ブロッコリー…100g

クリームコーン缶…小1缶(約180g)

温かいご飯…300g

■A

　洋風スープの素（顆粒）…小さじ1

　水…3/4カップ

オリーブ油　塩

粗びき黒こしょう

【作り方】

1．フライパンにオリーブ油小さじ1、ひき肉を入れて中火にかけ、ポロポロになるまで炒める。

2．Aを加え、煮立ったらブロッコリーを凍ったまま加えて3〜4分煮る。クリームコーンを加え、時々混ぜながら7〜8分煮て、塩で味をととのえる。器にご飯を盛ってかけ、粉チーズと、こしょう少々をふる。

（1人分489kcal／塩分1.7g）

＜memo＞

β-カロテンや免疫機能を高めるビタミンCなど、栄養が豊富なブロッコリー。消化に時間がかかる食物繊維も多いので、回復期にはやわらかく煮て食べましょう。

＜食事ができないほどつらいときには＞

無理をせず、水分とともに、エネルギーになる糖分をとることが大切。栄養ゼリー飲料やフルーツゼリー（かんきつ系以外）、ノンカフェインの番茶などがおすすめです。

＊　＊　＊

「今回ご紹介したレシピでは、栄養がとれる冷凍野菜や缶詰、加工品などを盛り込みました。買い物や調理がつらいときに備えて、ストックしておくと便利ですよ」（管理栄養士 牧野さん）

レシピ考案／牧野直子　撮影／豊田朋子　スタイリング／佐々木カナコ　栄養計算／スタジオ食　編集協力／singt

文＝畠山麻美