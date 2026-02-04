【看病レシピ】体を温めながらエネルギー補給！回復期の体にやさしくしみる“とろみ丼”2品
【画像を見る】回復期はスタミナを意識したとろみ丼で食べやすく！「参鶏湯（サムゲタン）風あんかけ丼」
体調不良のピークを越えて少しずつ食事を戻したい回復期には、エネルギー補給と食べやすさが両立したメニューがおすすめです。とろみをつけた丼ものなら、無理なく食べられて満足感も得られますよ。次の元気につなげたいときのお助けレシピです。
牧野直子さん
管理栄養士。栄養指導や教育活動に携わり、栄養相談、食生活についてのアドバイスの実績は多数。料理研究家でもあり、作りやすくおいしくて元気になる料理に定評がある。
■参鶏湯（サムゲタン）風あんかけ丼
味の引き締め役のしょうがで体もポカポカ
【材料・2人分】
とりむね肉（親子丼用）…100g
長ねぎ…1/2本
おろししょうが…小さじ1かけ分
冷凍ほうれん草…50g
温かいご飯…300g
■A
とりガラスープの素…小さじ1
しょうゆ、酒…各大さじ1⁄2
水…1カップ
■B＜混ぜる＞
片栗粉、水…各小さじ1
ごま油
【作り方】
1．ねぎは小口切りにする。
2．鍋にAを入れて強火にかけ、煮立ったらとり肉を加えて中火にし、色が変わったら、ねぎ、しょうがを加えて2〜3分煮る。
3．ほうれん草を凍ったまま加え、ほぐれたらBを加えて混ぜ、とろみをつけてごま油小さじ1を回し入れる。器にご飯を盛ってかける。
（1人分346kcal／塩分1.5g）
■ひき肉とブロッコリーのクリームコーン煮丼
コーンのやさしい甘さがチーズとマッチ
【材料・2人分】
とりひき肉 …150g
粉チーズ…小さじ2
冷凍ブロッコリー…100g
クリームコーン缶…小1缶(約180g)
温かいご飯…300g
■A
洋風スープの素（顆粒）…小さじ1
水…3/4カップ
オリーブ油 塩
粗びき黒こしょう
【作り方】
1．フライパンにオリーブ油小さじ1、ひき肉を入れて中火にかけ、ポロポロになるまで炒める。
2．Aを加え、煮立ったらブロッコリーを凍ったまま加えて3〜4分煮る。クリームコーンを加え、時々混ぜながら7〜8分煮て、塩で味をととのえる。器にご飯を盛ってかけ、粉チーズと、こしょう少々をふる。
（1人分489kcal／塩分1.7g）
＜memo＞
β-カロテンや免疫機能を高めるビタミンCなど、栄養が豊富なブロッコリー。消化に時間がかかる食物繊維も多いので、回復期にはやわらかく煮て食べましょう。
＜食事ができないほどつらいときには＞
無理をせず、水分とともに、エネルギーになる糖分をとることが大切。栄養ゼリー飲料やフルーツゼリー（かんきつ系以外）、ノンカフェインの番茶などがおすすめです。
＊ ＊ ＊
「今回ご紹介したレシピでは、栄養がとれる冷凍野菜や缶詰、加工品などを盛り込みました。買い物や調理がつらいときに備えて、ストックしておくと便利ですよ」（管理栄養士 牧野さん）
レシピ考案／牧野直子 撮影／豊田朋子 スタイリング／佐々木カナコ 栄養計算／スタジオ食 編集協力／singt
文＝畠山麻美