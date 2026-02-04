苦戦するジャングリア、西武園ゆうえんち、イマーシブ・フォートには共通点があった…刀のテーマパーク「最大の弱点」

ジャングリアの開園や、2月末に予定されているイマーシブ・フォート東京の営業終了など、ここ最近、「株式会社刀」が手がけるテーマパークが相次いで話題になっている。刀は、USJ（ユニバーサル・スタジオ・ジャパン）出身の森岡毅氏が2017年に設立したマーケティング会社で、森岡氏はUSJの来園者数をV字回復させた立役者として広く知られている存在だ。

沖縄、お台場の話題に埋もれているが、実は刀が再生を支援した「西武園ゆうえんち」も厳しい状況に置かれている。

刀の施策は、近年好調のテーマパークの潮流からは”逆行”している印象が否めず、西武園ゆうえんちの現状は、そのマーケティング手法が抱える限界を浮き彫りにしている可能性がある。その実態を探る。

経営難に陥ったイマーシブ・フォート東京

刀が手がけたお台場の「イマーシブ・フォート東京」は、今年2月末をもって閉園する予定だ。イマーシブ・フォートは2022年8月に閉館した商業施設「ヴィーナスフォート」の旧建物を活用した施設で、2024年3月に開業した。森ビルが保有する建物を、刀が賃借して運営する形式をとっている。

施設内では、ヨーロッパの街並みを再現した旧施設の内装をそのまま活用。「没入型（イマーシブ）」体験をコンセプトに掲げ、来場者は目の前で展開される物語の世界でキャラクターと直接会話を交わすなど、登場人物の一員として楽しめる演出が特徴となっている。現在は、「江戸花魁奇譚」や「今際の国のアリス」などのコンテンツが展開されている。

ところが、収益確保が難しかったためか、開業から1年後の2025年3月には料金体系を変更。当初は1dayパスを購入し、一部の有料アトラクションに追加料金を支払う仕組みだったが、これをコンテンツごとに個別購入する方式へと転換した。

さらに、晩餐会付きのプログラムを2万円以上で販売するなど高価格帯のコンテンツを拡充し、客単価の引き上げを図った。当初の想定よりもコアなファン層の比率が高く、そこに合わせた戦略だった。

62億円もの累計赤字を計上

しかし2025年末、刀はイマーシブ・フォート東京の営業終了を発表した。公式サイトには「本施設規模が過大であると判断し、営業を終了する決断に至りました」と記載されており、施設規模に対して十分な集客ができなかった可能性がうかがえる。

西武園ゆうえんちと異なり、イマーシブ・フォート東京には刀が直接出資していたとみられる。その影響もあってか、刀は2024年11月期に55億円の最終損失を計上。翌2025年6月期（変則7カ月）でも13億円の最終損失を計上し、2期累計の赤字は62億円に達した。

ちなみに、2024年11月期の最終損失は当初24億円と公表されていたが、最終的に55億円へと下方修正されている。

女性受けするIPの重要性

前述のとおり、国内の子供の数は1982年をピークに減少を続けている。西武園ゆうえんちをはじめ、各地のテーマパークが衰退していった背景には、単純に子どもの人口そのものが減ったという構造的要因がある。

一方で、東京ディズニーランドやUSJ、サンリオピューロランドのように近年でも好調を維持しているテーマパークは存在する。これらに共通するのは「有力なIP（キャラクター）」を持っている点と、「20〜40代の女性」を中心に支持されている点だ。

オリエンタルランドが発行している2025年度のFACTBOOKによれば、東京ディズニーリゾート®の客層は、年齢別では18〜39歳が41%を占め、40歳以上は3分の1にとどまる。18歳未満も25%を下回る。男女別では7割以上が女性だ。つまり現役世代の女性に支持されているといえる。

サンリオピューロランドは2009年まで来場者数が減少し続けた。ところが、2014年に顧客ターゲットをファミリー層から「大人の女性」へと切り替え、ミュージカルの変更や推し活グッズの拡充を行うと、客足が回復。100万人を下回ろうとしていた年間来場者数が、コロナ禍前には200万人を突破した。

また、森岡氏が在籍時のUSJでも、「ハリー・ポッター」エリアの開業がV字回復に寄与している。

刀のテーマパーク「最大の弱点」

こうした事実を鑑みると、刀がこれまで手掛けてきたテーマパークはいずれも「有力なIP」を欠いており、現役世代の女性に受けそうな仕掛けが少ない。

西武園ゆうえんちの場合、そのメインコンセプトは「昭和」であり、ゴジラやウルトラマンといったコンテンツも映画館での上映に限られるうえ、どちらかといえば「男の子」向けのIPだ。

イマーシブ・フォートでは複数の作品を展開しているものの、いずれも一般的な認知度は低い。コアなファンの定着は見込めても、ライト層の女性客がリピートしづらい施設になっている。

2025年7月に開業したばかりの「ジャングリア沖縄」の成否を判断するのは、現時点ではまだ早い。しかし、少なくとも現段階では有力なIPを持っているわけではなく、「恐竜」というテーマも、どちらかといえば女性より男性向けに寄った題材といえる。

もっとも、テーマパークの主要顧客は周辺地域の住民であるケースが多く、沖縄の場合も県民の利用が伸びなければ安定的な採算は取れない。

東京〜大阪間には移動費として「3万円の壁」が存在するため、東京ディズニーランドとUSJは競合しないというのが森岡氏の主張だ。だが、果たしてジャングリアに地元沖縄の女性客は訪れるのだろうか。

現在のマーケティング手法を続ける限り、刀が手掛けるテーマパークには厳しい未来が待ち受けているだろう。

