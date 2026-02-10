今月2月末で閉業するテーマパーク「イマーシブ・フォート東京（IFT）」。運営する株式会社刀の森岡毅CEO（53）は、「日本を代表するマーケター」の異名をとる。ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）をV字回復させた立役者として、メディアで度々取り上げられてきた。【画像】わずか2年で閉業…イマーシブ・フォート東京を運営する株式会社刀のCEO・森岡毅氏「森岡氏はUSJから独立後、2017年に刀を創業。『マーケティングとエ