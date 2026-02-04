小学生時代に抱いた夢をいったい、どの程度の人が大人になっても追い求めるのでしょうか。小学4年生のころに本で読んだエジプトへの憧憬、クフ王の居場所探しへの探求。「好きだからだよ」と80代になったいまも、年に数回、吉村作治さんは現地の発掘調査へと赴きます。

【写真】昭和なチョッキが「懐かしい」考古学を夢みた10歳当時の吉村少年（6枚目/全13枚）

「バカにされても骨折しても」60年続く発掘作業

-- エジプト考古学者として、マルカタ南遺跡の彩色階段やツタンカーメン王の銘が刻まれた指輪、第二の太陽の船など、重要な発見と発掘を数多く成し遂げている吉村作治さん。初めてエジプトの地を踏んだのはいつだったのでしょうか？

吉村さん：1966年に私を含めた早稲田大学の学生5人と川村喜一先生とで、アジア初となるエジプト調査をスタートさせました。以来、60年余りの月日が経ったことになります。

当時もっともお金がかかったのはエジプトまでの交通費でした。学生だからお金なんてない。航空会社を回ってタダで飛行機に乗せてほしいと交渉したんですけど、どこもダメ。貨物船に切り替えてもダメ。石油を運ぶタンカーに目をつけ、アポなしで訪問して交渉したら、運よく空き部屋に乗せてもらえることになったんですよ。

タンカーに乗り、2週間ほどかけて現地へ。試行錯誤の連続でしたけど、トヨタ自動車から寄贈してもらったジープに乗り、エジプト全土の遺跡を巡りました。その後、ルクソール西岸のマルカタ南地区の発掘権を得て、発掘を開始しました。1971年、日本人として初めてのことです。

-- 歴史的な第一歩を皮切りに、古代エジプトのさまざまな遺跡で発掘調査を行ってきたわけですね。80歳を過ぎたいまも発掘現場に通っているのでしょうか。

吉村さん：コロナ禍の2年間を除いて、1996年から毎年、エジプトに通っています。10年ほど前、発掘調査中に4メートルの高さから転落して左膝を複雑骨折してしまい、車いす生活を余儀なくされた時期がありました。いまもリハビリを続けながら、発掘調査を指揮していて、昨年は5回、現地に行きましたよ。

吉村さんの左隣（写真右）が長男のタツンドさんで、現在はマネージャーとして寄り添う

-- 現在の発掘現場は首都カイロ郊外。エジプト最大となる、クフ王のピラミッドのそばにある「西部墓地」の一角に狙いを定めています。

吉村さん：巨大なピラミッド＝クフ王の墓、というのが長らく信じられている定説です。ただピラミッドの内部からは、王のミイラも副葬品も発見されていません。私は墓ではなく、象徴物だと考えています。

ひと昔前ですが、パリ開催のピラミッド・シンポジウムで「ピラミッドは墓ではない」と自説を語ったら、「何言っているんだ」とみんなに笑われ、バカにされました。悔しくてね。ならば証明してやろうと。で、そのカギを握る場所として着目したのが、ピラミッドそばの西部墓地にある「空白地帯」なんです。

西部墓地では貴族の墓が多数、発掘されている。だけど唯一、見つかっていない空白地帯が残されている。そこにクフ王の墓があるのではないか。私はそうにらみ、発掘権の申請を行いました。しかしエジプト政府はこれを却下。当時は何も実績がなかったからです。あきらめきれず、2000年初頭から毎年、申請を続け、ようやく許可されたのが20年後の2023年でした。エジプト考古学研究に長年従事してきた功績が、認められたのだと思います。

早速、発掘を開始し、地中レーダー（GPR）を使った電磁波調査も行いました。最先端の科学技術を導入するのが私のやり方です。誰もやっていないから、いい結果が出る可能性が高いわけです。実際、重要な手がかりを見つけました。いい感触を得て、確信が深まっていますよ。

いじめにあい、逃げこんだ図書館で運命の出会い

-- 60年もの間、エジプトへの思いを抱き、飽くなき挑戦を続けておられる。ものすごい情熱、エネルギーを感じます。

吉村さん：情熱じゃあないんですよ。エジプト考古学が、ただただ「好き」でやっているだけだからね。自分の夢の実現のために、やって当たり前だと思っています。

-- その原点は小学4年生まで遡るそうですね。

吉村さん：ツタンカーメンの墓を発見したイギリス人のエジプト考古学者、ハワード・カーターさんの発掘記を読みました。10歳のころです。エジプトに興味を持ち、考古学者を志したきっかけですね。同時に、カーターさんよりすごい墓を見つけて、世界を驚かせたいと考えました。巨大ピラミッドを造ったクフ王の存在を知り、その墓を見つけるのが夢になったんです。

-- 当時、吉村さんはいじめにあっていたとのこと。

吉村さん：背が小さいくせに、授業で先生から指されて答えるときに偉そうにしゃべっていたからでしょう（笑）。体育と音楽は苦手でしたけど、物覚えがよかったんです。それで、いじめを避けるために逃げこんだのが図書館。いじめっ子は図書館にまでは追いかけてこないと思ってね。そこで先のカーターさんの本に出会ったんです。

小学4年生の授業で、先生から「君たちは将来、何をしたい」と問われたことがありました。私は「エジプトに宝探しに行きます！」と。みんなが笑うなか、担任だった平井先生だけはまじめに聞き入れてくれて、「それは考古学というものだ。東京大学に行けば夢が叶えられるよ」と教えてくれました。加えて放課後、家庭教師をかって出て、勉強を見てくださったんですよ。

80歳を過ぎたいまもエジプトの現場で発掘調査を続けている

-- そこから、東大を目指して勉強に励まれた。

吉村さん：東大を目指せる中学、高校に進学し、満を持して東大受験に臨みました。結果は不合格。翌年もその翌年もね。3年の浪人生活を経て東大をあきらめ、早稲田大学に進学しました。そして早稲田では有志を募り調査隊を結成し、エジプトの地へと赴いたわけです。

クフ王の墓探しは死ぬまであきらめない

-- 2025年11月、エジプトに大エジプト博物館がオープンしました。東京ドーム約10個分という世界最大級の広さを誇る敷地に、10万点以上の遺物を展示しており、新たな観光スポットとして話題を呼んでいます。

吉村さん：私はオープニング式典に招待されました。現地の会場には世界中から招かれた300人ほどが来ていました。多くの考古学関係者はB席に集められていたんですけど、私が腰をおろしていたのはS席。最高待遇だったわけです（笑）。

-- 吉村さんへのリスペクトのすごさが表れていますね。その要因のひとつとして、エジプトで発掘にあたる多くの国が出土品を自国に持ち帰るのに対し、吉村さんは見つけた出土品のほとんどをエジプト側に納めています。そうした姿勢への感謝の念が大きいのではないでしょうか？

吉村さん：最初は惜しいと思いました（笑）。でもエジプトで発掘した出土品は、そこに住む先祖のものでしょう。だからエジプト側に返すのが正しいと考えたんです。出土品をテーブルに並べて取扱いを話し合う分配会議では、自国のものとして引き取ることを主張するのが通例ななか、私はそうせず分配を辞退。おかげで諸外国の関係者から陰口を言われたりもしましたけど、分配会議でエジプトの人たちのうらめしそうな顔を見ていたため、かわいそうな気持ちもあって持ち帰れなかったんです。

-- エジプトに60年もの間通い続け、現地の人たちと交流を深めながらともに発掘を進めてきた吉村さんならではの感覚なのかもしれません。念願とするクフ王の墓の発見、楽しみにしております。

吉村さん：もちろん、死ぬまであきらめませんよ。

取材・文：百瀬康司 写真：吉村作治