海外旅行中、現地の人から突然「こんにちは」や「ありがとう」と日本語で声をかけられると、なんだかうれしくなりますよね。そんな“思いがけない日本語”にまつわるエピソードが、現在Xで話題になっています。エジプトにピラミッド見に行ったら、予想外の呼ばれ方した(@mollie_mangaより引用)(@mollie_mangaより引用)Xにポストしたのは、世界29ヶ国の味と旅の思い出を漫画で発信されている「もりー｜海外のごはんと旅のまんが(@mo