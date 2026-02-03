©ABCテレビ

2月3日(火)放送の「相席食堂」は…

「Ｍ-１グランプリ2025」のファイナリストによるロケ頂上決戦「街ブラ-１グランプリ2026」が開幕！

昨年末に開催された漫才日本一決定戦「Ｍ-１グランプリ2025」。ダークホースだったたくろうが最終決戦で圧勝した。その舞台でしのぎを削ったＭ-１ファイナリストたちが、今度は“漫才”ではなく、“ロケ”で激突！ ロケ頂上決戦「街ブラ-１グランプリ2026」を３週にわたり、お届けする。 優勝したたくろう以外の９組が、コンビのどちらかの地元でロケを行い、街ブラロケのおもしろさを競い合う「街ブラ-１グランプリ」。千鳥が審査し、ノブと大悟がそれぞれ100点満点で採点、合計200点満点で勝敗を決定する。

©ABCテレビ

９組のVTRの順番は、「Ｍ-１」に倣って“笑神籤”ならぬ、ロケの神籤“ロ神籤”を千鳥が引いて決定。審査の基準となるトップバッターは…？

昨年の大会では、解散の危機に瀕する札幌の伝説のコンビ、アクアジェラートを仲直りさせようと奮闘したトム・ブラウンが優勝。ドキュメンタリータッチのロケとアクアジェラートの個性が千鳥の心をつかんだ。今大会は、５年連続参加の真空ジェシカや３回目のヤーレンズをはじめ、初参加にして初ロケのドンデコルテやめぞんが参戦。漫才とは異なり、何が起こるかわからないのが街ブラロケ。「漫才の借りはロケで返す」と意気込む彼らが多彩なロケスタイルで激突する！

前半戦から高得点が飛び出し、「名作揃い！」「これはもうアナザーストーリーやないか！」と千鳥も太鼓判の今大会。それぞれの物語が、笑いと感動、涙で紡がれる。いずれも見ごたえたっぷりで、「М-１」さながらのハイレベルな熱戦が展開される！

©ABCテレビ

MC千鳥の「相席食堂」（ABCテレビ）は毎週火曜よる11時17分放送。３日（火）は、よる11時20分スタート。TVerでも無料配信。