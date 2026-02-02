ゲームのアニメ化決定は虚偽情報！SNSに公式が注意喚起 発信した原画家が謝罪「私の軽率な行動でした」
ゲーム『俺の瞳で丸裸！不可知な未来と視透かす運命』の「アニメ化決定」がSNS上で拡散されていることについて、PCゲームメーカーのHULOTTE公式は「該当作品のアニメ化が決定したといった事実はございません」と否定し、虚偽情報であることを発表。これを受け、最初に「アニメ化決定」を発表したイラストレーター・原画家の池上茜が2日、自身のXを更新し、「アニメ化を実現したい」という気持ちから個人の判断で発表したことを説明し謝罪した。
【画像】アニメ化決定はウソ！問題が起きた発端のイラスト
今回の騒動の発端は、池上が1月31日に「私がキャラデザ・原画を担当した『俺の瞳で丸裸！不可知な未来と視透かす運命』ついにアニメ化決定です どうぞお楽しみに」とイラストとともに発表。「今回の描き下ろしイラストは制作の方から依頼されて描かせて頂きました！これからアニメの応援、ガッツリしていきます！」と伝えていた。
しかし、作品を提供するHULOTTE公式は同日に「弊社作品のＳＮＳ上における虚偽情報の流布について 現在、SNS上においてHULOTTE作品の「アニメ化決定」との情報が拡散され、あわせてアニメ関連をうたうXアカウントが開設されていることを確認しております。しかしながら、該当作品のアニメ化が決定したといった事実はございません。また私たちHULOTTEに対してアニメ化に関するお申し出をいただいた事実もなく、公表されている情報については一切関与しておりません」と説明。
続けて「当然ながら、私たちHULOTTEの許諾なく、該当作品のアニメ化企画が進行することはございません。万が一、どこかでアニメ化の企画が進行している場合は、メーカー非公認かつ無許諾の状態で進行しているものと考えられます。現在、公表されている情報については調査を進めております。恐れ入りますが今しばらくお時間をいただけますと幸いです」とアニメ化の企画・進行は一切ないとし、全面的に否定。騒動の経緯を調査していた。
そして本日2日に池上がXで「アニメ化発表の経緯についてのお知らせ」と題して「この度は関係者の皆様ならびに応援してくださっている皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけし、誠に申し訳ございません。今回の発表にいたった経緯をご説明いたします」とし、「私(池上茜)は、『俺の瞳で丸裸！不可知な未来と視透かす運命』をアニメ化したいという思いから、私個人の判断で「アニメ化決定」との告知を投稿いたしました。これは事実に反する発信であり、私の軽率な行動でした」と経緯を説明した。
続けて「本作および関連情報の権利はHULOTTE（有限会社CUFFS）に帰属しているにもかかわらず、担当原画である立場を理由に、私個人の判断でゲームの権利物を自由に利用できると考えてしまい、事前の確認や相談を一切行わずに発信してしまいました。昨夜の発表を受けて有限会社CUFFS様よりご連絡をいただき、私の行為が無断かつ不適切であり、許されないものであることを認識いたしました」と伝えた。
また「今回の投稿は、私個人の「アニメ化を実現したい」という気持ちを表現したもの、私個人の決意表明というものとなり、実のところ現時点でアニメ化に向けての具体的な進展は一切ございません。また、「制作の方から依頼されて」との投稿もいたしましたが、そのような組織は存在せず、事実に反する表現でした。重ねてお詫び申し上げます」と虚偽を謝罪した。
「アニメ関連をうたうXアカウントも、私自身が作成・運用しているアカウントとなります。本件に関する責任はすべて私個人にあり、HULOTTEならびに有限会社CUFFS様には一切の非はございません。当該投稿および関連するアカウントなどについては関係者様と協議の上、今後削除等の対応を進めてまいります。改めまして、この度はお騒がせして誠に申し訳ございませんでした。伏してお詫び申し上げます」と重ねてお詫びした。
今回の騒動の発端は、池上が1月31日に「私がキャラデザ・原画を担当した『俺の瞳で丸裸！不可知な未来と視透かす運命』ついにアニメ化決定です どうぞお楽しみに」とイラストとともに発表。「今回の描き下ろしイラストは制作の方から依頼されて描かせて頂きました！これからアニメの応援、ガッツリしていきます！」と伝えていた。
しかし、作品を提供するHULOTTE公式は同日に「弊社作品のＳＮＳ上における虚偽情報の流布について 現在、SNS上においてHULOTTE作品の「アニメ化決定」との情報が拡散され、あわせてアニメ関連をうたうXアカウントが開設されていることを確認しております。しかしながら、該当作品のアニメ化が決定したといった事実はございません。また私たちHULOTTEに対してアニメ化に関するお申し出をいただいた事実もなく、公表されている情報については一切関与しておりません」と説明。
続けて「当然ながら、私たちHULOTTEの許諾なく、該当作品のアニメ化企画が進行することはございません。万が一、どこかでアニメ化の企画が進行している場合は、メーカー非公認かつ無許諾の状態で進行しているものと考えられます。現在、公表されている情報については調査を進めております。恐れ入りますが今しばらくお時間をいただけますと幸いです」とアニメ化の企画・進行は一切ないとし、全面的に否定。騒動の経緯を調査していた。
そして本日2日に池上がXで「アニメ化発表の経緯についてのお知らせ」と題して「この度は関係者の皆様ならびに応援してくださっている皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけし、誠に申し訳ございません。今回の発表にいたった経緯をご説明いたします」とし、「私(池上茜)は、『俺の瞳で丸裸！不可知な未来と視透かす運命』をアニメ化したいという思いから、私個人の判断で「アニメ化決定」との告知を投稿いたしました。これは事実に反する発信であり、私の軽率な行動でした」と経緯を説明した。
続けて「本作および関連情報の権利はHULOTTE（有限会社CUFFS）に帰属しているにもかかわらず、担当原画である立場を理由に、私個人の判断でゲームの権利物を自由に利用できると考えてしまい、事前の確認や相談を一切行わずに発信してしまいました。昨夜の発表を受けて有限会社CUFFS様よりご連絡をいただき、私の行為が無断かつ不適切であり、許されないものであることを認識いたしました」と伝えた。
また「今回の投稿は、私個人の「アニメ化を実現したい」という気持ちを表現したもの、私個人の決意表明というものとなり、実のところ現時点でアニメ化に向けての具体的な進展は一切ございません。また、「制作の方から依頼されて」との投稿もいたしましたが、そのような組織は存在せず、事実に反する表現でした。重ねてお詫び申し上げます」と虚偽を謝罪した。
「アニメ関連をうたうXアカウントも、私自身が作成・運用しているアカウントとなります。本件に関する責任はすべて私個人にあり、HULOTTEならびに有限会社CUFFS様には一切の非はございません。当該投稿および関連するアカウントなどについては関係者様と協議の上、今後削除等の対応を進めてまいります。改めまして、この度はお騒がせして誠に申し訳ございませんでした。伏してお詫び申し上げます」と重ねてお詫びした。