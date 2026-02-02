2月2日、朝の情報番組『THE TIME,』（TBS系）『めざましテレビ』（フジテレビ系）の両番組で、偶然にも複数のアナウンサーが同時に姿を消し、視聴者を驚かせた。

「『THE TIME,』は篠原梨菜アナと南後杏子アナ、『めざましテレビ』は伊藤利尋アナと井上清華アナがお休みしました。

伊藤アナと井上アナについては、番組内で小室瑛莉子アナが『今日は井上キャスターがお休みのため私、小室が代行を務めます。伊藤キャスターは今週、休暇でお休みです』と告知しました。伊藤アナは通常の休暇、井上アナも1日だけですから健康上の理由ではなく、ローテーションでのお休みではないでしょうか。

篠原アナと南後アナについては総合司会の安住紳一郎アナが『篠原さんと南後さんは、今日はお休みです』とサラリと告知しただけでした」（芸能記者）

改めてTBSに「休みの理由」を聞くと、「番組内で告知されていなければ、特にコメントはございません」とのことだった。

相次ぐ主力アナウンサーの休みに「過酷労働」を心配する視聴者も多い。今後、2月6日に開幕する「ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック」、そして2月8日投開票の衆院選挙に向けて、その声はさらに高まりそうだ。

「日本とイタリア・ミラノの時差は8時間です。そのため、多くの決勝戦は日本時間の夜中におこなわれます。

時差の問題にくわえ、交代ですがアナウンサーは現地へ入ります。そのため各局、通常番組でのアナウンサー編成にも苦労すると思います」（同前）

その記憶が新しいのは2025年9月に開催された「東京2025世界陸上」だ。地上波はTBSが独占放送したという事情はあるが、同局の江藤愛アナは連日、実況を務めた。

「江藤さんは『THE TIME,』『ひるおび』の帯番組のほか、音楽番組『CDTV ライブ！ライブ！』の司会を担当していますから、社内でも『TBSを観ればいつも江藤愛アナが出ている』と心配され、SNSでも視聴者から『休ませてあげて』と悲鳴のような投稿がありました。多忙をきわめた江藤さんが夏休みをとったのは、11月下旬です」（TBS関係者）

そこにきて衆院選だ。特番を組み、注目候補の事務所には多くのキャスター陣が取材をすることも予想される。各局のアナウンス部には過酷な2週間になりそうだ。