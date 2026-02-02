ＴＤＫ、今期最終を6％上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も2円増額
ＴＤＫ <6762> [東証Ｐ] が2月2日大引け後(15:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終利益は前年同期比12.6％増の1812億円に伸びた。
併せて、通期の同利益を従来予想の1800億円→1900億円(前期は1671億円)に5.6％上方修正し、増益率が7.7％増→13.7％増に拡大し、従来の2期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。
会社側が発表した第3四半期累計の実績と通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比39.7％増の87.9億円に拡大する計算になる。
業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の32円→34円に増額修正した。
直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結最終利益は前年同期比26.5％増の698億円に伸びたが、売上営業利益率は前年同期の13.0％→12.3％に低下した。
※業績予想がレンジで開示されている場合は、レンジの中央値に基づいて記事を作成しています。
株探ニュース
併せて、通期の同利益を従来予想の1800億円→1900億円(前期は1671億円)に5.6％上方修正し、増益率が7.7％増→13.7％増に拡大し、従来の2期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。
会社側が発表した第3四半期累計の実績と通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比39.7％増の87.9億円に拡大する計算になる。
業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の32円→34円に増額修正した。
直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結最終利益は前年同期比26.5％増の698億円に伸びたが、売上営業利益率は前年同期の13.0％→12.3％に低下した。
※業績予想がレンジで開示されている場合は、レンジの中央値に基づいて記事を作成しています。
株探ニュース