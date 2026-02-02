【地獄先生ぬ〜べ〜】鵺野鳴介の「鬼の手」がプレミアムバンダイに登場！
バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」でショップを展開する『e-BANPRESTO(イーバンプレスト)』は、「アニメ『地獄先生ぬ〜べ〜』 鬼の手」の予約受け付けを開始した。
原作・真倉翔／漫画・岡野剛、両先生により、1993年から1999年にわたって『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）にて連載され、シリーズ累計発行部数3100万部を誇る伝説の超人気オカルトコミック『地獄先生ぬ〜べ〜』。鬼の手を持つ霊能力教師 ”ぬ〜べ〜” こと鵺野鳴介（ぬえの・めいすけ）が、妖怪や悪霊の脅威から命がけで生徒を守る姿を描いた本作は、2025年7月に新アニメ化を果たし第1クールを放送。2026年1月より第2クールが放送開始となる。
そんなアニメ『地獄先生ぬ〜べ〜』の主人公・鵺野鳴介の「鬼の手」がプレミアムバンダイに登場。
手の骨格・手筋の凹凸を精緻に再現。ゴム素材の採用により肉感を保ちながら、陰影が美しく際立つ仕上がり。
左手に装着してぬ〜べ〜になりきろう！
＞＞＞鬼の手をチェック！（写真2点）
（C）真倉翔・岡野剛／集英社・童守小学校卒業生一同
