ルイ·ヴィトンの新作バッグが登場♡ミルキーホワイトで魅せる最新コレクション

ルイ·ヴィトンから、メゾンを象徴するモノグラム·アンプラントレザーを、今季らしいミルキーホワイトと幻想的なバイカラーで仕上げた新作ウィメンズバッグが登場しました。やわらかさと洗練を兼ね備えた色使いは、毎日のコーディネートに自然と溶け込みながら、確かな存在感を発揮。クラシックな魅力とモダンな感性が調和したラインナップは、大人の女性の装いを格上げしてくれます♡

ミルキーホワイトが主役の洗練デザイン

今シーズンのバッグは、ミルキーホワイトをベースに、ピーチやブルー、グリーンなどを組み合わせた上品なバイカラーが印象的。

明るいゴールドカラーの金具やLVチャーム、ネームタグ、パドロック(錠前)など、ルイ·ヴィトンならではのディテールが随所に散りばめられています。

やさしくも芯のある色合いが、カジュアルからエレガントまで幅広いスタイリングに対応します。

シーンで選べる全8型のラインナップ

オール·インBB

価格：463,100円

サイズ：W16×H18×D12cm

スピーディ·バンドリエール20

価格：438,900円

サイズ：W20.5×H13.5×D12cm

アルマBB

価格：437,800円

サイズ：W23.5×H17.5×D11.5cm

ディアヌ

価格：484,000円

サイズ：W24×H15×D9cm

オンザゴーEW

価格：541,200円

サイズ：W25×H13×D10cm

オンザゴーPM

価格：550,000円

サイズ：W25×H19×D11.5cm

ブーローニュPM

価格：487,300円

サイズ：W26×H16×D9.5cm

キャリーオールPM

価格：550,000円

サイズ：W29×H24×D12cm

すべて素材はカウハイドレザー。用途や好みに合わせて選べます。

日常を格上げする新定番バッグ

ルイ·ヴィトンの新作バッグは、持つだけで装いに洗練をもたらす存在。ミルキーホワイトを基調としたバイカラーは、季節を問わず活躍し、長く愛用できるのも魅力です。

機能性と美しさを兼ね備えたデザインは、通勤から休日まで幅広いシーンにフィット。自分らしいスタイルに寄り添う一品を、この春のワードローブに迎えてみてはいかがでしょうか♡