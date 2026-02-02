モデルで俳優の栗原類さん（31）が2月1日までにXを更新。最近始めたという習い事を明かし、ネット上で話題となっている。



【写真】「美しすぎます」「バレエ向きの身体」 話題になったポーズ

栗原さんは「最近ご縁あってバレエを習っています」と説明し、「私の脚です」として甲のアーチや片足立ちのポーズを披露。「健康と気分にもいいので頑張ります」と意気込みを見せた。



ネット上では「なんちゅう羨ましい足の甲なんや」「足の甲綺麗すぎる」「バレエ向きの身体 羨ましい」「きれいに甲が出てる！ 羨ましい〜」「バレエ始められたんですね…！足も立ち姿も美しすぎます…」「うわぁ…バレエ向きの足の甲だ……」などのコメントがあった。



栗原さんは、1994年12月6日生まれ、東京都出身。モデル時代はネガティブなキャラが話題を呼び、バラエティにも多数出演。現在は俳優として、テレビのほか舞台でも活動している。出演作品は、舞台「モグラが三千あつまって」（2023年）、映画「ババンババンバンバンパイア」（2025年）、DMMショートドラマ「地下アイドルの方程式」（2025年12月）など。