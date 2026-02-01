【ポテト食べ尽くし系！？】「ダイエットしてるの…」事情を話すと驚かれた＜第15話＞#4コマ母道場
子どもの健康は、やはり気になるものですよね。食生活についても、なるべくヘルシーなものを食べてほしいと願う親心はよくわかります。しかし、どれだけ親が気を配っても、現実はなかなか思い通りにいかないもの。みなさんは、そんなときどう折り合いをつけていますか？ 今回は、子どもの食生活を引き締めたいママと、フライドポテトが大好きな子どものお話です。
第15話 笑顔になった子どもたち【シオンの気持ち】
【編集部コメント】
ツバサさんはわざと小さめのお皿に、ふんわりとフライドポテトを盛り付けます。そんなに多くない量のフライドポテトですが、子どもからしたらたくさん。さらにひとり分ずつ「自分専用のフライドポテト」を渡してもらえたことが、子どもたちにとってはものすごく嬉しかったようです。部活のキャプテンを通じて培った対人スキルは、子ども相手にも通じるようですね。ツバサさん、さすがです！
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙
