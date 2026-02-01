ペットの散歩用にしとくの勿体ないよ！普段使いにも重宝する100均優秀バッグ

ダイソー で見つけた ペット のお 散歩 用バッグ。あまりにも機能性が高すぎて、普段使いにも重宝する優秀なバッグだったんです！ポケットが充実していて、小物をしっかりと分けながら 収納 可能。なによりゴミ袋を取り出しやすい専用穴付きで、使い勝手抜群です！メインスペースも荷物をたっぷり入れられて 便利 ですよ。

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：お散歩バッグ

価格：￥550（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480763750

毎日の外出で使うバッグ、気づくと「もう少し収納があれば」「中がごちゃつかないものがいい」と感じることが増えてきました。小さめバッグだと物が入りきらず、大きすぎると今度は持ち歩きにくい…。

ちょうどいいサイズ感で、機能的なバッグはないかなと探していたとき、ダイソーで見つけたのがこの『お散歩バッグ』です。犬の散歩用として作られた商品ですが、見た目や仕様を見てみると、普段使いにも合いそうだと思い購入してみました。

価格は550円（税込）。筆者が購入した店舗では、ペットグッズ売り場に置かれていました。

まず惹かれたのは、外ポケットの作りです。片側がメッシュ仕様になっていて、シンプルながらも少しデザイン性があり、さりげないおしゃれさがあります。

外ポケットは2つのスペースに分かれており、小物を分けて入れられるのが便利。

さらにロールタイプのゴミ袋を入れたまま使える穴付きで、必要なときにサッと引き出せる仕様になっています。

この工夫はスマホの充電時などにケーブルを通すなどにも応用できそうで、日常使いでも意外と重宝しそうです！

Dカンが付いている点も見逃せません。

ストラップやライトなどを取り付けられるため、使い方の幅が広がります。

反対側には、A5サイズのノートが入るワイドな外ポケットもあります。

3つの外ポケットだけでも収納力はかなり高めで、よく使うアイテムにすぐにアクセスできて使いやすい印象です。

マチが広めの内ポケット付きで整理整頓しながら収納できる！

メインスペースは見た目以上にしっかりした収納力があり、イヤホンやウェットティッシュ、おやつ、メイクポーチ、ミニ財布、飲み物を入れても余裕がありました。

内側にはポケットが2つとボトルホルダーが1つ付いていて、自然と荷物を整理しやすい構造です。

実際に使ってみて特に良かったのは、内ポケットのマチが広めに取られているところ。細かい物を入れても埋もれにくく、取り出しやすさにつながっています。

スナップボタン付きなので、口が開いたままにならず安心感があるのも嬉しいポイントでした。

犬のお散歩用としてだけでなく、ちょっとした外出やサブバッグとしても活躍してくれるバッグだと思います。気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。