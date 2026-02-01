トヨタ次第で転売ヤーは撲滅できる…注文殺到必至”小さいランクル”の販売で問われる「王者の品格」

以前にも増して、日本のユーザーのSUV熱が高まっている。

「人気の理由は、カッコ良さと実用性の両立だ。大径タイヤによる存在感の強い外観と、広い室内や優れた積載性を備えている点が、子育てを終えてミニバンから乗り換えるユーザー層などに支持されている」（カーライフ・ジャーナリストの渡辺陽一郎氏）

ただ、近年はシティ派SUVが主流となった反動で、トヨタランドクルーザーシリーズを筆頭に、より野性味の強い悪路向けSUVの人気がより高まっているという。

この流れに乗って、2026年5〜7月頃に登場すると言われているのがトヨタの新型車「ランドクルーザーFJ」だ。従来のランクルに比べてコンパクトなボディながら、悪路走破力も備えている。

待望の新型ランクルの投入は、トヨタにとっても大きな意味を持つ。

前編記事〈“小さいランクル”を投入する「トヨタの思惑」…クルマ屋でクルマを買えない異常事態がついに解消か〉では、ランドクルーザーFJの詳しい特徴のほか、トヨタがなぜいま新型車を投入するかについて詳しく解説している。

しかし、高い人気が見込まれるだけに、転売ヤーの新たな標的になる懸念も拭えない。

引き続き、渡辺氏が解説する。

いくらで買える？

ランドクルーザーFJの価格は、2026年1月現時点では公表されていないが、おそらく370〜450万円だ。ランドクルーザー70は、全長が4890mm、全幅は1870mmのボディに、直列4気筒2.8Lクリーンディーゼルターボエンジンを搭載して価格は480万円になる。

ランドクルーザー70との価格バランスを考えると、2.7Lノーマルガソリンエンジンを搭載するランドクルーザーFJは450万円以下に抑えるだろう。

同じトヨタのカローラクロスは、人気の高いハイブリッドZ・E-Four（後輪をモーターで駆動する4WD）の価格が368万9000円だ。新型RAV4で売れ筋になるハイブリッドアドベンチャーE-Fourは450万円だから、ランドクルーザーFJが370〜450万円なら、トヨタ車同士の乗り替えもしやすい。

2025年1〜12月は、国内で新車として売られた小型／普通車の50％以上をトヨタ車が占めた（レクサスを含む）。「トヨタ車からトヨタ車へ」という購入パターンが多いため、トヨタ車同士の価格を互いに合わせる必要がある。

業界トップのトヨタの責任

ランドクルーザーFJで気になるのは納期だ。ランドクルーザー70／250／300のように、実質的に買えないクルマになるとユーザーを困らせてしまう。

ランドクルーザー300ZXは、新車価格が743万6000円なのに、中古車価格は1000〜1200万円（比率に換算すると1.3〜1.6倍）に達する。ランドクルーザーFJも、中古車市場の混乱を招かないか心配だ。

トヨタは日本の自動車業界のリーダーで「町いちばんの会社を目指す」と自負している。ランドクルーザーFJも「町いちばん」に相応しい生産と受注を行うべきだ。

ランドクルーザーFJについて販売店に尋ねると以下のように回答した。

「ランドクルーザーFJの発売時期、発売方法、価格などは未定だ。しかし購入を希望するお客様は多い。ランドクルーザー250やアルファードなど、今までの人気車を振り返ると、お客様を抽選で決めたり短期間で受注を終了したりする可能性がある。高値で売れる車種だから、購入時には、転売しない趣旨の誓約書を書いていただくかもしれない」

これらの点を考慮すると、購入を希望するなら、早めに販売店へ出かけたい。今のトヨタが人気の新型車を発売する時は、メーカーが各販売会社に対して、販売規模に応じた台数を割り当てる。そこからさらに、各販売店舗へ、受注可能な台数を落とし込む。

欲しいなら「早めの行動」

そしてランドクルーザーFJのように、発売前に車種の概要を公表すると、その販売店と付き合いのある購入希望のユーザーは「受注が始まったら真っ先に注文を入れて欲しい」と担当セールスマンに依頼する。販売店は「車種によっては、水面下で購入を希望するお客様の行列ができている」と言う。

ランドクルーザーFJが欲しいなら、早めに販売店へ出かけて、買いたい意思を伝えておくことが大切だ。

ただし投機目的で買うのは避けたい。

ランドクルーザーFJが買い叩かれる心配はないが、トヨタが責任を持って国内需要に合った生産を行えば、転売や中古車価格の高騰は生じないからだ。新車価格の1.5倍を超えるような高値で取り引きされることもない。

そしてランドクルーザーFJは、前述の通り悪路の走破に特化して開発されたSUVだ。4WDは舗装路では使えないパートタイム式で、乗り降りもしにくく後席は狭い。カローラクロスやハリアーのような乗用車感覚のSUVではない。

買い方としては、比較的高値で売却できる車種だから、残価設定ローンの残価（返済期間満了時の残存価値）も高い。アルファードなどと同様、残価設定ローンのメリットが際立つ車種だ。

それでも国産SUVでは特殊な性格のクルマのため、レンタカーなどを使って入念に試乗して、納得した上で購入して欲しい。

