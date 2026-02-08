「プロボックス」の四駆が優秀だった！雪道だけでなく、濡れた路面や未舗装路でも安定した走りを実現してくれる四輪駆動（4WD）。四輪駆動車というとトヨタ「ランドクルーザー」やスズキ「ジムニー」といった本格的なクロスカントリーモデルが知られるところですが、実は普段街中で見かけるクルマの多くにも4WD仕様がラインナップされています。【画像】超カッコいい！ これが四駆がスゴい「プロボックス」です！（30枚以上）