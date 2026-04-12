Image: ESA / ULB / Khalifa University レーザー照射で進む宇宙船ってすごいな。放物線飛行（放物線を描くように飛行して急降下時に無重力状態をつくる方法）中の機内で、興味深い実験が行なわれました。炭素原子からなる薄いシートであるグラフェンを使えば、太陽帆船を操縦したり、宇宙空間における衛星の位置を調整したりできる可能性が見えてきたそうですよ。無重力でグラフェンの反応