世界中で高い人気を誇るあのアニメと、【niko and ...（ニコアンド）】がコラボしたって知ってる？ “パワーパフ ガールズ” の世界観を詰め込んだアイテムは、見ているだけでも気分が上がりそう。ポーチやソックスなど小物が中心で、普段の装いや日常にさりげなく遊び心をプラスできるラインナップです。思わず集めたくなるエモ可愛い「新作アイテム」をぜひチェックして。 キラキラ感がたまらない！ ハӦ