Amazonの創業者として知られるジェフ・ベゾス氏による宇宙企業・Blue Origin(ブルーオリジン)が、月面に堆積しているレゴリスから呼吸可能な酸素を生成できる反応装置を開発しました。Melt. Extract. Breathe. Repeat. 🧑‍🚀From Moon dust to fresh air, our Air Pioneer technology turns lunar regolith into breathable oxygen, ready for astronauts returning to the Moon. At our Space Resources Cent