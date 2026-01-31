お笑いタレントのケンドーコバヤシ（５３）が昨年８月に一般女性と結婚、今月、第一子となる長男が誕生していたことが３１日分かった。この日放送のフジテレビＯＮＥの特別番組「ケンドーコバヤシの重大発表！」（午後１０時）でケンコバ自身が番組のエンディングで電撃公表した。

芸人仲間もケンコバに祝福の声を寄せた。

◆中川家

「どうも中川家です。ケンドーコバヤシくん、この度本当におめでとうございます。いやぁ。めでたいねぇ。同期でね、３３、３４年。長いですねぇ。めでたいなあ。ほんまに、よかったねえ。本当におめでとうございます」

◆ハリウッドザコシショウ

「ばやし、おめでとう。まさかね、バヤシが、あれがあれであれだった あれになるとはね。あれなんだな。あれがあれであれなんだよな。おめでとうございます。シュー！」

◆陣内智則

「コバと出会ったのは、今から３３年前ですか。はっきり覚えてます。僕が１８、コバが１９歳で、汚いよれよれのＴシャツ着て、大声でつっこんでるネタ見せを見たときに、絶対売れへんとおもってた（笑）当時小林友治が、ケンドーコバヤシになって、今や同期の中の憧れですし、若手の中でも憧れの先輩になったっていうのも本当に僕は誇りに思ってます。お互いに、コンビ解散して、このあとどうする？って時、毎日夜に二人でドライブして、今後の芸人生活どうしようかなって話してるとき、コバからの『一緒にコンビ組みひんか』という言葉を待ってたんですけど、まあそれを聞くこともできずに、僕は僕でピンでやって、コバは別のコンビにいって、そういうのが感慨深いなと思います。当時の社長・林会長がご健在のとき、一回若手の舞台に、ネタを見にくるという時、くまのプーさんをモチーフにした人のプーさんという下ネタをやって、半年間出禁になったことも覚えてます。そんなコバが。いやあこんな嬉しいことはないです。泣きそうです。コバヤシさん本当におめでとうございます。これからもがんばっていきましょう」