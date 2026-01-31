2026年1月30日、東京都豊島区のサンシャインシティ文化会館を訪問された秋篠宮ご夫妻と次女・佳子さま。「第74回関東東海花の展覧会」を視察し、栃木、埼玉、愛知など12都県の生産者が育てたカーネーションやバラなど、1500点以上の展示物を鑑賞された。

ご公務の際、"佳子さま売れ"と呼ばれる現象が起きるほど、お召しになったワンピースやアクセサリーなどのファッションが話題になるが、メイクにも注目が集まっている。

ネット上では、今年に入ってから眉をやや濃くしたメイクに好意的な反応が広がっており、「太さが増しても不自然さはなく、佳子さまの美しさを引き立てている」、「たゆまぬメイク研究が垣間見える」などと肯定的な声が見られた。

しっかりとした濃いめの眉毛は、力強い印象や若々しい印象、そして立体的な印象を与える。太眉は描き方によっては野暮ったい印象になるリスクもあるが、眉頭からではなく、中央あたりから眉を描くことで、濃くなりすぎない自然なグラデーションが生まれる。

また、佳子さまのように眉の色味と調和するブラウン系のアイシャドウを合わせ、涙袋に明るさを加えることで、存在感のある眉でも目元全体はナチュラルな印象に。さらに、アイメイクに施されたラメが、目元にほどよい華やかさと立体感を添えている。

リップはコーラル寄りのレッドを選んだ佳子さま。濃すぎない赤は血色に近いカラーなので、存在感のある眉とバランスが取れたメイクに仕上がっていた。

ナチュラルすぎず、濃すぎない絶妙なメイクのテクニックは、参考にする人が増えそうだ。