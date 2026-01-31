絶対に車から降りたくない大型犬が、外に出た同居犬を巻き込んで…まさかの「道連れ」の様子が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で48万6000回再生を突破し、「可愛すぎるぅ」「そんなに外嫌いなんｗ」といったコメントが寄せられています。

【動画：絶対に車から降りたくない大型犬→外に出た同居犬を『道連れ』にして…まさかの表情】

お外には出たくない！

TikTokアカウント「noaaa420」に投稿されたのは、絶対に車から降りたくないバーニーズマウンテンドッグの「レオン」くんの様子。レオンくんは、先に外に出ていた同居犬「マリン」ちゃんを巻き込んでいたようで…

車から外に出たくないレオンくんは、後部座席の一番奥でフセをしていて、一切動くつもりはなさそう。飼い主さん曰く、レオンくんは「そもそもお外が嫌い」なんだそう。

ワンコを道連れに…

レオンくんの口元をよく見ると、ピンクのリードを咥えていて、そのリードは先に車から降りていたマリンちゃんにつながっています。レオンくんは、マリンちゃんを容赦無く巻き添えにしているよう。

「ボク行かないから、マリンちゃんも行かないでね」ということのようで、車の奥からじっとりとした目でこちらをみているレオンくん。その姿に、飼い主さんも思わず笑ってしまいます。

「悪い顔」をしてる

「悪い奴の顔してる」と飼い主さんに言われてしまいますが、それでも外に出る気は全くなさそうなレオンくん。マリンちゃんは車の隣で伏せていますが、さぞ困っているのではないでしょうか…。

外に出たくないあまり、可愛すぎる「悪い顔」を見せてくれたレオンくん。予想外の「道連れ」の様子に、思わず笑みがこぼれてしまいます。

投稿には「可愛すぎるぅ」「そんなに外嫌いなんｗ」「あらまぁ」「頭良いな～」「悪い顔選手権間違いなく優勝」「目が訴えてる」といったコメントが寄せられています。

レオンくんの愉快な日常は、TikTokアカウント「noaaa420」でチェックすることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「noaaa420」さま

