【義姉が羨ましい】58歳専業主婦、無気力な毎日。ずっと家にいる私をみた夫が、活動的な義姉と比べてきて…＜第１話まんが＞【2025年下半期BEST】

2025年下半期（7月〜12月）に『婦人公論.jp』で大きな反響を得た記事から、今あらためて読み直したい1本をお届けします。（初公開日：2025年8月8日）*****親戚との付き合い方は人それぞれ、頼りになることもあれば距離を置きたくなることも…。58歳の千恵美さんは専業主婦として人生を歩んできましたが、最近は楽しみもなく無気力な毎日。対して近くに住む義姉の和子さんは、働きながら子ども2人を育て上げ、現在は充実した生活を送っている様子。そんな和子さんに対して、若い頃には抱かなかった感情が出てきて…

無気力な日常

私は崎山千恵美、58歳。結婚を機に仕事を辞め、遠方にある夫の実家近くへ引っ越してきました。

以来ずっと専業主婦。

子どもを持つのは「大変そう」と早々にあきらめたので子どもはいません。還暦を間近に、無気力な毎日を送っています。

夕飯残り物でいい？

お義姉さんと比較しないで

私たちより3つ年上の義姉は近くに住んでいますが、私は好きなタイプではなく、今では疎遠気味。

パワフルな人と言えば聞こえがいいですが、仕切りたがりの出しゃばりです。

義姉は看護師として働きつづけて今は保育園へパート勤務。夫は公務員で、2人の子どもも同じく公務員。いずれの子も結婚して子どもが生まれ、安定した家庭を築いています。義姉には、孫が4人もいます。

お義姉さんは特別なのよ

私だってあんな老後を…

子どもに孫、趣味に自由になるお金までそろっていて、義姉はまさに幸せなシニアライフを満喫中。

そんな姿を聞くたびに、私はどうしても嫉妬と劣等感を抱いてしまいます。

第２話へ続く。