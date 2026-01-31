健康診断で「血圧が高い」と指摘された経験がある人は多いと思います。その際、どうやって血圧を改善したらよいのかよく分からず放置していませんか。そもそも、なぜ高血圧になるのでしょうか。また、健康診断で指摘されたにもかかわらず、高血圧を放置した場合、どのようなリスクが生じる可能性があるのでしょうか。高血圧の主な原因や改善策などについて、林外科・内科クリニック（福岡県宗像市）理事長で医師の林裕章さんに聞きました。

塩分過多以外にもさまざまな原因が

Q.そもそも「高血圧」の基準について、教えてください。例えば、血圧測定でどの程度の数値が出ると、高血圧と診断されるのでしょうか。

林さん「高血圧の診断基準は、実は『どこで測るか』によって2つの基準があります。病院で測る『診察室血圧』と、リラックスした状態で測る『家庭血圧』です。診察室（病院）の場合、最高血圧は140mmHg以上、最低血圧90mmHg以上、家庭（自宅）の場合、最高血圧は135mmHg以上、最低血圧85mmHg以上です。

なぜ基準が違うのかというと、病院では緊張して血圧が上がりやすいため（白衣高血圧）、基準が少し高く設定されています。診断においてより重要視されるのは、普段の生活の状態を反映する『家庭血圧』です」

Q.なぜ高血圧になるのでしょうか。また、高血圧になりやすい季節はあるのでしょうか。

林さん「塩分は重要因子の一つですが、原因はそれだけではありません。高血圧はざっくり分けて次の2種類あります」

（1）本態性高血圧（一番多いタイプ）

原因が1つに決めきれない“体質＋生活習慣の合算”です。典型的な原因は次の通りです。

・塩分の取り過ぎ：日本人に最も多い原因。

・加齢（血管が硬くなりやすい）

・肥満、内臓脂肪：交感神経やホルモン、インスリン抵抗性に影響します。

・運動不足

・飲酒：特に毎日お酒を飲んでいて1回当たりの飲酒量が多いと血管を収縮させ、血圧を上げます。

・睡眠不足、ストレス：交感神経が優位になり、血管が休まりません。

・喫煙

・野菜や果物不足によって引き起こされるカリウム不足

・遺伝（家族に高血圧が多い）

（2）二次性高血圧（原因が病気で説明できるタイプ）

頻度は高くないですが、根本の治療が変わってくるため、医療者側はここを気にします。代表例は次の通りです。

・腎臓の病気（腎機能低下）

・睡眠時無呼吸症候群（いびきと日中の眠気）

・原発性アルドステロン症のような、血圧を上げるホルモンが過剰に分泌されるホルモン性の病気

・甲状腺疾患、褐色細胞腫など

多くの人は冬に高血圧になりやすいです。なぜなら寒さで血管が収縮し、交感神経が働くことで、血圧が上がるからです。

さらに脱衣所から浴室への移動など温度差が大きい環境も、血圧変動を増やします。加えて、朝（起床後）に血圧が上がりやすい人も多く、脳卒中や心筋梗塞リスクと関連するため、治療時は“朝”の家庭血圧が重視されます。

Q.高血圧になった場合、どのような症状が出るのでしょうか。

林さん「ここが一番の注意点ですが、高血圧は『サイレント・キラー（静かなる殺し屋）』と呼ばれ、初期にはほとんど自覚症状がありません。かなり血圧が高い場合に、『頭重感（頭が重い感じ）』『頭痛』『めまい、ふらつき』『肩こり』『動悸（どうき）』などの症状が生じる場合があります。

しかし、『症状がないから大丈夫』と放置するのが最も危険です。高い圧力が血管にかかり続けると、ある日突然、脳卒中（脳梗塞、脳出血）や心筋梗塞、腎不全といった命に関わる病気を引き起こすからです」

Q.健康診断で高血圧と診断された場合、どのような治療が必要なのでしょうか。また、日頃の生活でどのようなことに注意すべきなのでしょうか。

林さん「健康診断で指摘を受けたら、まずは『放置しないこと』が最大の治療です」

（1）治療の流れ

まずは数週間、自宅で血圧を測ることから始めます。軽度の場合は体重、飲酒、睡眠、運動、塩分など、生活習慣の改善で様子を見ます。最初から薬に頼るのではなく、生活習慣の改善を目指すスマホのアプリを利用する治療方法も健康保険で可能です。

生活習慣の改善で血圧が十分に下がらなかった場合は、無理なく血圧を下げる「降圧薬」を服用します。最近の薬は副作用も少なく、血管を守る優れたものがたくさんあります。

（2）日頃の生活で注意すべきこと

・減塩（目標は1日6グラム未満）

麺類のスープは残しましょう。また、料理を作る際に塩分を極力減らし、足りない場合は塩やしょうゆを「つけて」食べてください。しょうゆやソースは「かける」のではなく「つける」を意識するなど、小さな工夫が効果的です。

・野菜を「あと一皿」追加

野菜や果物に含まれる「カリウム」は、余分な塩分を体から追い出してくれます。

・体重を減らす

内臓脂肪が多いと血圧が上がりやすくなります。

・適度な運動

1日30分程度のウオーキングが理想的です。

・禁煙

タバコは1本吸うだけで血圧を急上昇させ、血管をダイレクトに傷つけます。

・睡眠

いびきや日中の眠気、起床時の頭痛がある人は要注意です。睡眠時無呼吸症候群があると、薬を増やしても、血圧が下がりにくいことがあります。