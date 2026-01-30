【HG 1/144 レジェンドガン ダム 】 1月31日 発売 価格：3,080円

BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「HG 1/144 レジェンドガンダム」を1月31日に発売する。価格は3,080円。

本商品は、アニメ「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」より、レイ・ザ・バレルが搭乗するMS「レジェンドガンダム」を、同社のプラモデルシリーズ「HG（ハイグレード）」で立体化したもの。

「機動戦士ガンダムSEEDシリーズ」で印象的なアクションポーズ再現に特化した内部構造「SEEDアクションシステム」を搭載。「GDU-X5 突撃ビーム機動砲」の接続部分は引き出すことで前後に可動する。「GDU-X7 突撃ビーム機動砲」用のビームスパイクエフェクトパーツが付属している。

バックパックには複数の可動軸を設けることでフレキシブルに可動。ビームジャベリンのグリップは脚部装甲内に格納できる。また、「ビームシールド」再現用のエフェクトパーツも付属する。

「HG 1/144 レジェンドガンダム」

【付属品】

・高エネルギービームライフル×1

・ビームジャベリン×2

・ビームシールド×1

・ビームスパイクエフェクトパーツ×2

・ハンドパーツ×1式

・シール×1

(C)SOTSU・SUNRISE

※発売日は流通により前後する場合があります。