飲酒運転のトラックで乗用車に衝突し、家族3人を死亡させた罪などに問われた男の裁判で、検察側は男に懲役20年を求刑しました。

■検察官が「狂気の沙汰」と断じた事故

検察官が「狂気の沙汰」と断じたトラック事故。2024年5月、群馬県伊勢崎市でトラックに衝突された乗用車に乗っていた親子3人が亡くなりました。

塚越湊斗ちゃん（当時2）、父親の寛人さん（当時26）、祖父の正宏さん（当時53）。

今はもう、新しい思い出を作ることはできません。

湊斗ちゃんの母親「こんなにもつらい思いの人がいると（被告人に）伝わればいいと思う」

■これまでの裁判では何度も飲酒を否定

酒の影響で正常な運転が困難な状態でトラックを運転して事故を起こし、湊斗ちゃんらを死亡させたとして、危険運転致死傷などの罪に問われている鈴木吾郎被告（71）。

30日の裁判には、湊斗ちゃんの母親ら遺族4人も参加しました。これまでの裁判では…

鈴木被告「アルコールを飲んだ事実はありません」

何度も飲酒を否定。

■検察側は危険運転致死傷罪の上限、懲役20年を求刑 弁護側は過失運転致死傷罪にとどまると主張

30日の裁判で検察側は…

「酒を飲みたいという欲望の赴くままにハンドルを握り、事故を起こした刑事責任は重大。公道を利用する誰しもが決して行ってはならない狂気の沙汰」

事故後の検査で、血中アルコール濃度は基準値の5倍以上が検出されているとして、検察側は危険運転致死傷罪の法定刑の上限である懲役20年を求刑。

一方、弁護側は、当時、呼気検査後からトラックのエンジンをかけるまでの間は「点検作業で酒を飲む時間はなかった」とし、過失運転致死傷罪にとどまると主張しました。

■「毎日が生き地獄です」

遺族の意見陳述も行われました。

湊斗ちゃんの母「その日の朝、2人がぬいだパジャマは今もまだ片づけられません。2人の温もりがなくなってしまうことが怖くて、洗濯もできません。朝起きれば2人がいない事に絶望します。毎日が生き地獄です」

そして、鈴木被告は──

鈴木被告「3人の尊い命を奪ってしまったこと、大変申し訳なく思っています」

遺族らに15秒ほど土下座しました。

湊斗ちゃんの母「土下座をしてまで謝るのであれば、きょうの裁判中も、ちゃんと座って論告とかをしっかり聞いていてもおかしくないはずなのに、今まで通り目を閉じて起きているのか分からないような態度をとっていたので、信じようがない」

判決は来月13日に言い渡されます。