くせ毛に悩む方に！滝沢眞規子が愛用するヘアケアアイテム「本当におすすめです！」

『VERY NAVY』のカバーモデルを務め、ファッションセンスや丁寧な暮らしが幅広い世代から絶大な支持を受けている“タキマキ”こと、滝沢眞規子さん。そのライフスタイルに憧れている方も多いのではないでしょうか？そんな滝沢さんが、最近よく使っているアイテムを自身のYouTubeチャンネルで紹介してくれました！この中で、“毎日使ってる”というほど愛用しているヘアケアアイテムをピックアップ♪

滝沢さんが『【最近よく使っているもの】ジュエリー・バッグ・シューズ・インテリア・キッチンなど、愛用品をまとめてご紹介♪』という動画の中で、「ヘアケアといえばこちら！」と紹介した商品とは？

◼︎ダイソンのストレイトナー セラミックピンク

Dyson（ダイソン）/ Dyson Airstrait（TM）ストレイトナー セラミックピンク (公式サイトより)

高温プレートではなく、風の力でストレートにするため、過度な熱ダメージを防ぐことができる商品。

朝のスタイリングだけではなく、夜お風呂上がりにはドライヤーのように髪を乾かしながら髪をストレートに整えることができます。

◼︎うねりやくせ毛の方におすすめ！

滝沢さんは「これは毎日使っていて、絶対おすすめです！」と激推し。

そして「今日も私やってるんですけど、夜のうちにこれで乾かすと、結わこうが何しようが跡がほとんどつきません！私の場合はですけど」と話しながらサラサラのストレートヘアを披露。

また「これを使った日と使ってない日では全然髪の状態が違います！」「なのでこれは必需品になっていて」「ボブの方とか、髪がうねってきたりしている方とか、くせ毛の方とか、これ本当におすすめです！」「いわゆるストレートアイロンで仕上げたものよりもペタっとならないというか、空気を含んだこういうストレートになります」と教えてくれました♪

