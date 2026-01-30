フジテレビは30日、東京・台場の同局で社長会見を行い、元タレントの中居正広氏による女性トラブル問題で、新卒採用に影響が出ていることを明かした。

清水賢治社長は一連の問題が理由となった退職者の有無について、「退職者の開示していないが、一連の事案が影響したのかというとそれは把握していない。毎年退職者はいるので、特にクリエイティブ人材の部分の退職者は、外に自分たちが作りたいものを作れる場所といいますか、競合の社もある。そういったところにフジテレビ出身者が多く、転職する人が多い」と述べた。

続けて「その反面、中途採用で入ってくる人も今年は多いんです。人材の回転はより促進した方がいいと考えている」と中途採用で入社する社員が増えている現状を説明した。

また、「新卒採用については、この事案の影響は出ていると聞いている」と説明。具体例などについては「具体的な数などはお答えしていません」とするにとどめた。

元タレント・中居正広氏の女性トラブルに同局編成幹部が関与していた問題で、一時は企業によるCMの出稿差し止めが相次いだ。一連の問題の責任を問われる形で、社長だった港浩一氏ら経営陣が退任した。