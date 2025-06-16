かつての仲間たちが次々に連絡を絶っているという。 女性自身

橋下徹氏が中居正広氏の裁判しない理由を代弁、ネットは疑問「意味不明」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 橋下徹氏が15日の番組で中居正広氏について語ったと「女性自身」が伝えた
  • 「女性を傷つけたくないから、裁判まではやらない」ようだ、などと言及
  • ネットでは、視聴者から「意味不明」といった疑問の声が多数みられた
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