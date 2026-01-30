¶¥ÇÏ³¦¡É½ÅÄÃ¡É¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡Ö¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¤¬³®ÀûÌç¾Þ¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤é¡Ø¾¡¤Æ¤ë¡ª¡Ù¡×¤È¤¤¤¦º¬µò
¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¤Ï¤à¤·¤í¡È¼Ç¸þ¤¡É!?
¡Ö¥À¡¼¥ÈÀ¤³¦²¦¼Ô¡×¤Î¡Ç26Ç¯¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤è»ÏÆ°¤¹¤ë¡£
ºò½©¡¢ÆüËÜÇÏ¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÊÆ¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥º¥«¥Ã¥×¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤òÀ©¤·¤¿¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¡Ê²´£µºÐ¡¦ÌðºîË§¿Í±¹¼Ë¡Ë¡£¿Ø±Ä¤Ïº£½Õ¤ÎºÇÂçÌÜÉ¸¤ò¡Ø¥µ¥¦¥¸¥«¥Ã¥×¡ÊGµ¡¦£²·î14Æü¡Ë¡Ù¡¢¤½¤·¤Æ¡Ø¥É¥Ð¥¤¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊGµ¡¦£³·î28Æü¡Ë¡Ù¤ËÄê¤á¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÄýÀ×¤Ïµ±¤«¤·¤¤¤â¤Î¤À¡£ÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï13Àï10¾¡¡¢µó¤²¤¿ÇòÀ±¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥À¡¼¥ÈÀï¡££³ºÐ»þ¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥À¡¼¥È¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¢£´ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎÀ¤³¦ºÇ¹â¾Þ¶â¥ì¡¼¥¹¡¦¥µ¥¦¥¸¥«¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÀÑ¤ß¾å¤²¤¿Gµ¡¦Jpnµ¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï£µ¤Ä¤ò¿ô¤¨¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºòÇ¯11·î¤Ë¥À¡¼¥È¶¥ÇÏ¤ÎÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤Ç¤¢¤ëBC¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ò¤âÀ©ÇÆ¡£Ì¾¼Â¤È¤â¤Ë¡Ö¥À¡¼¥ÈÀ¤³¦²¦¼Ô¡×¤ÎºÂ¤òÉÔÆ°¤Î¤â¤Î¤È¤·¡¢¡Ç25Ç¯ÅÙJRA¾Þ¡ØÇ¯ÅÙÂåÉ½ÇÏ¡Ù¡¢¤½¤·¤ÆÊÆ¡¦¥¨¥¯¥ê¥×¥¹¾Þ¡ØºÇÍ¥½¨¸ÅÇÏ¥À¡¼¥È²´ÇÏ¡Ù¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¥À¡¼¥È³¦¤ÎÄºÅÀ¤ò¶Ë¤á¤¿Æ±ÇÏ¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÅ¬À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Û¤Ê¤ë¸«²ò¤ò¼¨¤¹¿ÍÊª¤¬¤¤¤ë¡£¡Ø¥Î¥ë¥Þ¥ó¥Ç¥£¡¼¥ª¡¼¥Ê¡¼¥º¥¯¥é¥Ö¡Ù¤Ê¤É¤òÂ«¤Í¤ë¡Ø²¬ÅÄ¥¹¥¿¥Ã¥É¡ÙÂåÉ½¡¦²¬ÅÄËÒÍº»á¡Ê73¡Ë¤À¡£¡Èµ©Âå¤ÎÁêÇÏ´ã¡É¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë²¬ÅÄ»á¤Ï¡¢¤³¤¦ÃÇ¸À¤¹¤ë¡£
¡Ö¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¤Ï¡¢ËÜÍè¡È¼Ç¸þ¤¡É¤ÎÇÏ¤Ç¤¹¡£³®ÀûÌç¾Þ¤Ë½Ð¤ì¤Ð¡¢¾¡¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥À¡¼¥ÈÇÏ¤¬¡¢¼Â¤Ï¼Ç¸þ¤¡½¡½¡©¡¡¤Ë¤ï¤«¤Ë¤Ï¿®¤¸¤¬¤¿¤¤¤³¤ÎÀâ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¬ÅÄ»á¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÄ¹Ç¯ÇÏ¤ò¸«Â³¤±¤Æ¤¤¿¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡¢¶Ë¤á¤ÆÏÀÍýÅª¤Ê¡Öº¬µò¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖBC¥¯¥é¥·¥Ã¥¯À©ÇÆ¤ÏËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£»ä¤Ï¾ï¡¹¡¢ÆüËÜ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¶¥ÇÏ¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£º£²ó¤Î¾¡Íø¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÇÏ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬À¤³¦¥È¥Ã¥×¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡×
ÆüËÜÇÏ¤Ë¤è¤ëÊÆ¹ñÀ©ÇÆ¤Î°ÕµÁ¤ò¸ì¤ë²¬ÅÄ»á¤À¤¬¡¢ÏÃÂê¤¬¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¤Î¡ÖÅ¬À¡×¤ËµÚ¤Ö¤È¡¢Æ±ÇÏ¤¬£²ºÐ»þ¤ËÌçÊÌ¶¥ÇÏ¾ì¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿»þ¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¡£Åö»þ¤«¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤Ç½é¤á¤Æ¸«¤¿»þ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÇØÃæ¤¬Ä¹¤¯¤Æ¡¢µÓ¤âÄ¹¤¯¡¢¼ó¤ÎÈ´¤±¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¥È¥â¡Ê¸å»è¡Ë¤â¥À¡¼¥ÈÇÏ¤Î¤è¤¦¤ËÉý¤¬¤¢¤Ã¤ÆÂç¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ø¤¢¤¢¡¢¤³¤ÎÇÏ¤Ï¼Ç¤ò»È¤Ã¤¿¤é¤â¤Ã¤ÈÁö¤ë¤Ê¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¤Þ¤¿¡¢¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É¤Ë¤ÏÌÀ³Î¤Ë¡Ö¥À¡¼¥È¤ÎÁö¤ê¡×¤È¡Ö¼Ç¤ÎÁö¤ê¡×¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖËÜÅö¤Î¥À¡¼¥ÈÇÏ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎÃæ¤ÇÁ°É¨¤¬¶Ê¤¬¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÃÏÌÌ¤òÃ¡¤¤Ä¤±¤Æ¡¢Á°µÓ¤ÇÁß¤¹þ¤à¤è¤¦¤ËÁö¤ë¡£ÂÐ¤·¤Æ¼ÇÇÏ¤Ï¡¢Á°É¨¤ò¤¢¤Þ¤ê¶Ê¤²¤º¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËµÓ¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¥È¥â¤Î½³¤Ã¤Ñ¤ê¡Ê¿ä¿ÊÎÏ¡Ë¤ÇÁö¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ºòÇ¯¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥óC¤ò¾¡¤Ã¤¿¥«¥é¥ó¥À¥¬¥ó¤ä¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹¥¹¥º¥«¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ÎÅµ·¿¡£ÌçÊÌ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¸«¤¿¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¤Î¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ï¡¢´°Á´¤Ë¤³¤Á¤é¤Î¡Ø¼Ç¥¿¥¤¥×¡Ù¤Ç¤·¤¿¡×
¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¤Ï¥À¡¼¥È¤ÇÀ¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ì¤ÏÌ¾Çì³Ú¡¦ÌðºîË§¿ÍÄ´¶µ»Õ¡Ê64¡Ë¤Î¼êÏÓ¤Ë¤è¤ë¡Ö²þÂ¤¡×¤Î·ë²Ì¤À¤È²¬ÅÄ»á¤ÏÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡ÖÌðºîÀèÀ¸¤ÏÍ¥½¨¤Ç¤¹¤«¤é¡¢À¤³¦¤Î¥À¡¼¥ÈGµ¤Ç¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¡¢Ä´¶µ¤Ç¡Ø¥À¡¼¥ÈÇÏ¡Ù¤Ëºî¤êÊÑ¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ºäÏ©¤Ç¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¡¢Á°¶í¤Ë¤â¶ÚÆù¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤ÇÁö¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£º£¤Ï¶Ú¹üÎ´¡¹¤Ç¥À¡¼¥ÈÇÏ¤ÎÂÎ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹ü³Ê¤äÁö¤êÊý¤Î¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¼Ç¤ÎÅ¬À¤Ç¤¹¡×
¥í¥ó¥·¥ã¥ó¤Î½ÅÇÏ¾ì¤Ï¥Ñ¥ï¡¼·¿¤¬¡ª¡©
¤Ç¤Ï¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¤ÏËÜÅö¤ËÆüËÜ¶¥ÇÏ³¦¤ÎÈá´ê¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦³®ÀûÌç¾Þ¡ÊGµ¡Ë¤Ç¾¡¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¤«¡©
¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜÇÏ¤Ï´öÅÙ¤È¤Ê¤¯¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤ËÄ©¤ß¡¢ÎÞ¤ò¤Î¤ó¤Ç¤¤¿¡£1999Ç¯¤Î¥¨¥ë¥³¥ó¥É¥ë¥Ñ¥µ¡¼¤ÏÄ¾Àþ¤Çº¹¤µ¤ì¡¢È¾ÇÏ¿Èº¹¤Î£²Ãå¡£¤½¤·¤Æ¡Ç12Ç¯¡¢¥ª¥ë¥Õ¥§¡¼¥ô¥ë¤âÄ¾Àþ¤ÇÈ´¤±½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¸å¤ËÆâ¥é¥Á¤Ø¼Ð¹Ô¤·¤Æ£²Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿°Ì´¤Ï¡¢º£¤â¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ¾Î¢¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤¼¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤«¡£ºÇÂç¤ÎÍ×°ø¤Ï¡¢Ê©¡¦¥í¥ó¥·¥ã¥ó¶¥ÇÏ¾ì¡Ê¥Ñ¥ê¡ËÆÃÍ¤Î¡Ö½Å¤¤ÇÏ¾ì¡×¤Ë¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¥í¥ó¥·¥ã¥ó¤ÎÇÏ¾ì¤Ï¡¢±«¤¬¹ß¤ë¤ÈÄýÅ´¤¬¤¹¤Ù¤ÆËä¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É½Å¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£10·î¤Î¥Ñ¥ê¤Ï±«¤¬Â¿¤¯¡¢ÎÉÇÏ¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤ì¡£¼ÂºÝ¡¢²áµî10Ç¯¤ÇÎÉÇÏ¾ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤ï¤º¤«£²²ó¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆüËÜ¤Î¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤ÎÎÉÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¶¥ÇÏ¤È¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÊÌ¤Î¶¥µ»¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤É¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢³®ÀûÌç¾Þ¤ò¾¡¤Ä¤Ë¤Ï¡ØÆüËÜ¤Î¥À¡¼¥È¤òÁö¤ì¤ë¥Ñ¥ï¡¼¡Ù¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê²¬ÅÄ»á¡Ë
ÆüËÜ¤Î¹âÂ®ÇÏ¾ì¤ÇÀÚ¤ìÌ£¤òÈ¯´ø¤¹¤ë½ã¿è¤Ê¼ÇÇÏ¤Ç¤Ï¡¢²¤½£¤Î¥Ñ¥ï¡¼¾¡Éé¤Ë¤Ï¶ìÀï¤¹¤ë¡£µÕ¤Ë¡¢º£¤Î¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¥À¡¼¥È¤ÎÀ¤³¦°ì¤ò³Í¤ì¤ë¥Ñ¥ï¡¼¡×¤ò»ý¤Á¡¢¤«¤Ä¡ÖËÜÍè¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ï¼ÇÇÏ¡×¤È¤¤¤¦ÇÏ¤³¤½¤¬¡¢³®ÀûÌç¾Þ¤ÎºÇÅ¬²ò¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡Ö¤³¤ÎÇÏ¤Ïº£¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç³®ÀûÌç¾Þ¤ËÄ©¤ó¤À¤É¤ÎÆüËÜÇÏ¤è¤ê¤â¡¢¾¡Íø¤Ë¶á¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥ï¡¼¤Ï¾ÚÌÀºÑ¤ß¡£¤¢¤È¤ÏÄ´¶µ¤Ç£²¡Á£³¥õ·î¤«¤±¤Æ¡¢ËÜÍè¤Î¡Ø¼Ç¤ÎÁö¤ê¡Ù¤ò¸Æ¤Ó³Ð¤Þ¤·¤Æ¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¥È¥â¤Î½³¤Ã¤Ñ¤ê¤ò¶¯²½¤·¤Æ¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¾è¤»¤ëÂÎ¤ËÌá¤¹¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡×
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥À¡¼¥È¤·¤«Áö¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ÌðºîÄ´¶µ»Õ¤Ï²áµî¤Ë¡Ö¥ª¡¼¥Ê¡¼¤È¤ÎÏÃ¤ÎÃæ¤Ç¡Ø£±ÅÙ¤Ï¼Ç¤òÁö¤é¤»¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤ÎÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£½Õ¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¥µ¥¦¥¸¥«¥Ã¥×¡¢¥É¥Ð¥¤¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤À¤¬¡¢¥À¡¼¥È¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¿¥¤¥È¥ë¤òÁí¥Ê¥á¤Ë¤·¤¿¶Ç¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤è¤¤¤è½©¤ËºÇÂç¤Î¥É¥é¥Þ¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡½¡½¡£
¤â¤·¡¢¥À¡¼¥È¤ÎºÇ¹âÊöBC¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤òÀ©¤·¤¿ÇÏ¤¬¡¢¼Ç¤ÎºÇ¹âÊö¤Ç¤¢¤ë³®ÀûÌç¾Þ¤ò¤âÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ÏÀ¤³¦¤Î¶¥ÇÏ»Ë¤òÊ¤¤¹¡ÖÂç»ö·ï¡×¤À¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç°Û¼¡¸µ¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤ëÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ÎÇÏ¤â¤Þ¤¿¡¢¼Ç¤È¥À¡¼¥È¤Î¡ÖÆóÅáÎ®¡×¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤òÁû¤¬¤»¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§¼ò°æ¿¸²ð