¡ÖÎ©·û¤Ï¸øÌÀ¤ÎÍÜÊ¬¤Ë¤Ê¤ì¡×¡ÄÃæÆ»¤ÎµÕ½±¡¢Áá¤¯¤âíÂ¤ß¡Ö¡Ø¸¶È¯È¿ÂÐ¡Ù¤Î»×¤¤¤Ç½¸¤á¤¿Î©·ûÉ¼¤â¡ØºÆ²ÔÆ¯ÍÆÇ§¡Ù¸øÌÀ¤Î¥Ð¥Ã¥¸¤Ë¡×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë¤â»à³Ñ
¡¡½°µÄ±¡Áªµó¤À¡£¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤ÎÉ¼¤¬¤È¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤À¤¬¡¢Áá¤¯¤âíÂ¤ß¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ·Ï¤ÎµÄ°÷¤ÏËÜÅö¤Ë¸¶È¯ºÆ²ÔÆ¯¤òÍÆÇ§¤¹¤ë¤Î¤«¡£´ÎÀù¤êÀ¯ºö¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë»à³Ñ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡£·ÐºÑ»ï¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¤Î¸µÊÔ½¸Ä¹¤Çºî²È¤Î¾®ÁÒ·ò°ì»á¤¬²òÀâ¤¹¤ëーー¡£
ÃæÆ»²þ³×¤ÎÈæÎãÌ¾Êí¡Ö¼ç½¾¤ÎÀ¸ÂÖ·Ï¡×
¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥Ë¥â¡Ù¤È¤¤¤¦±Ç²è¤ò¤´Â¸ÃÎ¤À¤í¤¦¤«¡£Á¯¤ä¤«¤Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤ò¤·¤¿¥Ë¥â¡Ê¥¯¥Þ¥Î¥ß¡Ë¤ò½ä¤ëÈþ¤·¤¤Êª¸ì¤À¡£
¡¡¤À¤¬¡¢À¸Êª³ØÅª¤Ê¸½¼Â¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥·¥Ó¥¢¤Ç¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¤Ï»Ä¹ó¤ÊÂ¦ÌÌ¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤´Â¸ÃÎ¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¥¤¥½¥®¥ó¥Á¥ã¥¯¤Ï¡¢¼«¤éÆ°¤²ó¤Ã¤Æ³ÍÊª¤òÊá¤é¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£´ä¾ì¤Ë¸ÇÃå¤·¡¢¤¿¤À¿åÎ®¤Ë¿È¤òÇ¤¤»¤ë¤À¤±¤ÎÂ¸ºß¤À¡£¤½¤³¤Ç¡¢¼«Í³¤Ë³¤¤ò±Ë¤®²ó¤ë¥¯¥Þ¥Î¥ß¤¬½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥¯¥Þ¥Î¥ß¤Ï³°¤«¤é±Â¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Èà¤é¤¬¿©¤Ù¤¿¸å¤Î¡Ö¿©¤Ù»Ä¤·¡×¤ä¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÈà¤é¤¬ÇÓ½Ð¤¹¤ë¡ÖÇÓÝõÊª¡×¤¬¡¢¥¤¥½¥®¥ó¥Á¥ã¥¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ïµ®½Å¤Ê±ÉÍÜ¸»¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Æ°¤±¤Ê¤¤¥¤¥½¥®¥ó¥Á¥ã¥¯¤Ï¡¢¥¯¥Þ¥Î¥ß¤¬Íî¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë»Ä¤ê¥«¥¹¤äÇÓÝõÊª¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Ì¿¤ò¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥¯¥Þ¥Î¥ß¤¬¼ç¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¤¥½¥®¥ó¥Á¥ã¥¯¤Ï½¾¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¥¯¥Þ¥Î¥ß¤¬²È¼ç¤Ç¡¢¥¤¥½¥®¥ó¥Á¥ã¥¯¤Ï¤½¤ÎÇÑ´þ½èÍý·¸¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Èþ¤·¤¤¶¦À¸¤Ë¸«¤¨¤ë¤½¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤Ï¡¢ÇÓÝõÊª¤µ¤¨¤âÎÈ¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÀ¸¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢°¥¤ì¤Ê°ÍÂ¸´Ø·¸¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀèÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÚÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡Û¤ÎÈæÎãÌ¾Êí¤ò¸«¤¿¤È¤¡¢»ä¤ÎÇ¾Î¢¤ËÉâ¤«¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î¡Ö¼ç½¾¤ÎÀ¸ÂÖ·Ï¡×¤À¤Ã¤¿¡£
Î©·û·Ï¤ÏÁªµó¶è¤À¤±¤¬¾¡Éé
¡¡¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢´°àú¤Ê·×»»¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¡ÖÀß·×¿Þ¡×¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Ì¾Êí¤Î¾å°Ì¤Ë¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤ó¤À¸øÌÀÅÞ½Ð¿È¤Î24¿Í¤ÎÌ¾Á°¡£¤½¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ë¸õÊä¼Ô¥ê¥¹¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Á°²ó2024Ç¯¤ÎÁªµó¤Ç¡¢¸øÌÀÅÞ¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿µÄÀÊ¿ô¤ÈÁ´¤¯Æ±¤¸¿ô»ú¤ò¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áÅöÁª·÷Æâ¤È¤·¤Æ¸ÇÄê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢Å´ÊÉ¤ÎÌ¾Êí½ç°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Áªµó¤È¤ÏËÜÍè¡¢³¸¤ò³«¤±¤ë¤Þ¤Ç¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¿åÊª¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÌ¾Êí¤Ï¡Ö²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤³¤Î24ÀÊ¤À¤±¤ÏÀäÂÐ¤Ë»à¼é¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢Ì¤Íè¤òÀè¼è¤ê¤·¤¿³ÎÄê»ö¹à¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¸øÌÀÅÞ¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢Á°²ó¤ÎÁªµó¤Ç¾®Áªµó¶è¤«¤éÅöÁª¤·¤¿£´¿Í¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ËÂÐ¹³ÇÏ¤ò·ú¤Æ¤é¤ì¤ÆÍîÁª¤¹¤ë¤³¤È¤¬³ÎÄêÅª¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢£´µÄÀÊ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ëÁ°Äó¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¡¢ÃæÆ»¤È¤¤¤¦À¯ÅÞ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁý¤¨¤¿µÄÀÊ¤È¤Ê¤ë¡£µÕ¤ËÎ©·û·Ï¤ÏÉ¬»à¤Ç¾®Áªµó¶è¤òÀï¤ï¤Ê¤±¤ì¤ÐÃ¯°ì¿ÍÅöÁª¤Ç¤¤Ê¤¤¡£°¥¤ì¤Ê¸½¼Â¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë
¡¡°¥¤ì¤Ê¸½¼Â¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î½°±¡Áª¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤È¤¤¤¦ÏÈÁÈ¤ß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ï¡¢¥¯¥Þ¥Î¥ß¤ÎÇÓÝõÊª¤òÂÔ¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¥¤¥½¥®¥ó¥Á¥ã¥¯¤Ë¤Ê¤ê²¼¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦µ¿Ç°¤À¡£¤½¤·¤Æ¸øÌÀÅÞ¤Ï¡¢¤½¤ÎÃæ¤òÍª¡¹¤È±Ë¤®²ó¤ê¡¢³Î¼Â¤Ë¼ÂÍø¤òÆÀ¤ë¸¤¤¥¯¥Þ¥Î¥ß¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¸øÌÀÅÞ¤Ï¡¢20Ç¯°Ê¾å¤â¤ÎÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Âè£±¼¡¡¢Âè£²¼¡°ÂÇÜÀ¯¸¢¡¢¤½¤·¤Æ¿ûÀ¯¸¢¤ò´Þ¤á¤¿¼«Ì±ÅÞ¤È¤¤¤¦µðÂç¤ÊÀ¯ÅÞ¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢ÆüËÜ¤ÎÂÉ¼è¤ê¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î·Ð¸³ÃÍ¤Ï°ËÃ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Èà¤é¤Ï¾ï¤Ë¡Ö¸½¼ÂÅª¤ÊÍî¤È¤·½ê¡×¤òÃµ¤ê¡¢¼ÂÌ³¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¯¼£¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£ÍýÁÛ¤ò¶«¤Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Å¥¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤ÆÄ´À°¤ò¹Ô¤¤¡¢À¯ºö¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ëÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÀ¯ºö¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¶Ë¤á¤Æ¤Þ¤È¤â¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃÏ¤ËÂ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤ÎÀ¯ºöÂç¹Ë¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤Ï°ìÌÜÎÆÁ³¤À¡£
¡¡¶Ã¤¯¤Ù¤¤³¤È¤Ë¡¢ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Ï¡¢¸¶È¯ºÆ²ÔÆ¯¤Ë»¿À®¤·¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã´ØÏ¢Ë¡À©¤òÍÆÇ§¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÊÕÌî¸Å°ÜÀß¤Þ¤Ç¤â»¿À®¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤òÌÀ³Î¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ÎÈ¿¸¶È¯¤Ï¡©¡Ùº¸ÇÉÅª³èÆ°²È¤¬Â´ÅÝ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê»öÂÖ
¡¡ºÙ¤«¤¤À¯ºö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢µìÎ©·ûÌ±¼çÅÞÅª¤Ê¥ê¥Ù¥é¥ë¿§¤¬¿§Ç»¤¯»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¹ñ²È¤Îº¬´´¤Ë´Ø¤ï¤ë¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¢¹ñËÉ¡¢³°¸ò¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÂçÏÈ¡×¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢´°Á´¤Ë¸øÌÀÅÞ¤Î¥ê¥¢¥ê¥º¥à¤¬´Ó¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤«¤Ä¤Æ¼«Ì±ÅÞÀ¯¸¢²¼¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¡¢¹ñ²È±¿±Ä¤ÎÍ×Äü¤òÈà¤é¤Ï·è¤·¤Æ¼êÊü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢µìÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î»Ù»ýÁØ¡¢ÆÃ¤Ëº¸ÇÉÅª¤Ê³èÆ°²È¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Â´ÅÝ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡Èà¤é¤ÏÄ¹Ç¯¡¢¡Ö¸¶È¯¥¼¥í¡×¡Ö°ÂÊÝÇÑ»ß¡×¡Ö´ðÃÏÈ¿ÂÐ¡×¤ò¶â²Ê¶Ì¾ò¤Î¤´¤È¤¯¾§¤¨¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬Èà¤é¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀµµÁ¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£¤·¤«¤·¡¢º£²óÈà¤é¤¬É¬»à¤ËÅöÁª¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÃæÆ»¡×¤È¤¤¤¦Á¥¤Ï¡¢Èà¤é¤¬ºÇ¤â´÷¤ß·ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Î¹ÒÏ©¤ò¡¢Æ²¡¹¤È¿Ê¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢¸½¾ì¤Ç¤ÏÁá¤¯¤âíÂ¤ß¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£º¸Íã³èÆ°²È¤Î¤è¤¦¤Ê°ìÉô¤ÎÎ©·û·ÏÀ¯¼£²È¤ä»Ù»ý¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤Î·èÄê¤ËØ³Á³¤È¤·¡¢Áá¤¯¤â¡ÖÏÃ¤¬°ã¤¦¡×¡Ö¸øÌó¤òÅ±²ó¤µ¤»¤í¡×¤ÈÌöµ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£ÁªµóÀï¤ÎºÇÃæ¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡¢ÆâÉô¤ÇÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¹ç¤¤¡¢¤Á¤ã¤ÖÂæ¤òÊÖ¤½¤¦¤È¤¹¤ë»Ñ¤Ï¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤Î¡Ö·è¤á¤é¤ì¤Ê¤¤À¯¼£¡×¡Ö²õ¤¹À¯¼£¡×¤Î°ÊÊ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£
¡ÖÎ©·û¤Ï¸øÌÀÅÞ¤ÎÍÜÊ¬¤Ë¤Ê¤ì¡×
³èÆ°²Èµ¤¼Á¤Î¶¯¤¤Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤¬¡¢¼ÂÌ³Ç½ÎÏ¤ËÄ¹¤±¤¿¸øÌÀÅÞ¤Ë¼è¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê¡ÖÍÜÊ¬¡×¤È¤Ê¤ë¡£¥¤¥½¥®¥ó¥Á¥ã¥¯¤¬¥¯¥Þ¥Î¥ß¤ÎÇÓÝõÊª¤ò±ÉÍÜ¤È¤·¤Æ¼è¤ê¹þ¤ß¡¢¼«¤é¤ÎÂÎ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤¬¸øÌÀÅÞ¤È¤¤¤¦¸½¼Â¼çµÁ¤Î¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤òÄÌ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¤Þ¤È¤â¤ÊÀ¯¼£ÀªÎÏ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡ÖÎ©·û¤Ï¸øÌÀÅÞ¤ÎÍÜÊ¬¤Ë¤Ê¤ì¡×
¡¡¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢ÉîÊÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢¹Ô¤¾ì¤ò¼º¤Ã¤¿ÌîÅÞÂè°ìÅÞ¤ËÂÐ¤¹¤ë¡¢Í£°ì¤ÎµßºÑºö¤ÎÄó¼¨¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¼«Ê¬¤¿¤Á¤À¤±¤ÇÀ¯¸¢¤òÃ´¤¦Ç½ÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¸øÌÀÅÞ¤È°ìÂÎ²½¤·¡¢¤½¤Î»ØÆ³ÎÏ¤Î²¼¤Ç¡¢¼êÂ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÆ¯¤¯¤Û¤¦¤¬¤è¤Û¤ÉÀ¤¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¡£´¶¾ðÅª¤ÊÈ¿ÂÐ±¿Æ°¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤³èÆ°²È½¸ÃÄ¤¬¡¢ÎäÅ°¤Ê¼ÂÌ³²È½¸ÃÄ¤Ë»ô¤¤´·¤é¤µ¤ì¡¢µÛ¼ý¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡ÖÃæÆ»¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎµðÂç¤ÊÍÏ¹ÛÏ§¤ÎÃæ¤Çµ¯¤¤ë¡¢É¬Á³Åª¤«¤Ä·òÁ´¤Ê²½³ØÊÑ²½¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¤³¤Î¡ÖÃæÆ»¡×¤¬·Ç¤²¤ëÀ¯ºö¤ÎÃæ¤Ç¡¢´Ç²á¤Ç¤¤Ê¤¤Âç¤¤Êµ¿ÌäÉä¤¬¤Ä¤¯¤Î¤¬¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¹½ÁÛ¤À¡£
¡¡ÀÇ¶â¤ËÍê¤é¤º¤Ë±¿ÍÑ±×¤Ç¿·¤¿¤Êºâ¸»¤òÇ±½Ð¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤½¤Î¤â¤Î¤Ï¡¢É¾²Á¤ËÃÍ¤¹¤ë¡£³Î¤«¤Ë¡¢°ìÉô¤«¤éÈãÈ½¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖÄ§¼ý¤·¤¿ÀÇ¶â¤ÇÀ¯ÉÜ¤¬±¿ÍÑ¥²ー¥à¤Ê¤É¤»¤º¡¢¹ñÌ±¤Î¼ê¤Ë»Ä¤·¤Æ¼«Í³¤Ë¤½¤ÎÊ¬¤ò»È¤ï¤»¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤Ë¤Ï°ìÍý¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤ÎÌµÃá½ø¤Ê¹ñºÄÈ¯¹Ô¤ò¿©¤¤»ß¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥®¥ê¥®¥êµöÍÆ¤·¤¦¤ëÈÏ°Ï¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢»ä¤¬»ØÅ¦¤·¤¿¤¤¤³¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÃ×Ì¿Åª¤Ê·ç´Ù¤Ï¡¢¡ÖºÐ½Ð¡Ê»È¤¤Æ»¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿¤é¤ÎÇû¤ê¤âÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅÀ¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡Ö¼ý±×¤ÏÁ´³Û¡¢¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤Îºâ¸»¤Ë½¼¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸·³Ê¤ÊÍÑÅÓÀ©¸Â¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡£À¯¼£²È¤¿¤Á¤¬¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸ú²Ì¤Î²ø¤·¤¤¥Ð¥é¥Þ¥À¯ºö¤ò¹Ô¤¤¡¢¡Ö»ä¤¬¤³¤ì¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¼¨¤·¤¿¤¤¤¬¤¿¤á¤Î¡¢ÅÔ¹ç¤ÎÎÉ¤¤¡ÖºâÉÛ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¸øÌÀÅÞ¼þÊÕ¤«¤é¡¢GPIF¡ÊÇ¯¶âÀÑÎ©¶â´ÉÍý±¿ÍÑÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í¡Ë¤Î±¿ÍÑ±×¤òÎ®ÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢ÁêÅö¤Ë´í¤¦¤¤Ãû¸õ¤À¡£GPIF¤¬¸ú²Ì¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö»ÈÅÓ¤ÏÇ¯¶â¤Î¤ß¡×¤È¤¤¤¦Å´¤ÎÙÝ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤òÊø¤»¤Ð¡¢µ¬Î§¤ÏÊø²õ¤¹¤ë¡£¹ñÌ±¤ÎÂç»ö¤Ê»ñ»º¤ò¡¢À¯¼£²È¤Î¡Ö±ø¤¤Ãù¶âÈ¢¡×¤Ë¤µ¤»¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¸øÌÀÅÞ¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É°ÂÁ´
¡¡¤µ¤Æ¡¢º£²ó¤ÎÁªµó¤À¤¬¡¢É÷¤¬¤É¤Á¤é¤Ë¿á¤³¤¦¤È¤â¡¢ÊÝ¼é¤¬³ä¤ì¤è¤¦¤È¤â¡¢ÌîÅÞÆâÉô¤Ç³èÆ°²È¤¬¶«¤Ü¤¦¤È¤â¡¢¤³¤Î24µÄÀÊ¤À¤±¤ÏÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î³èÆ°²È¤¿¤Á¤¬¡¢Àã¤ËÂÇ¤¿¤ì¤Ê¤¬¤é¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤òÅÝ¤»¡×¤È¶«¤Ó¡¢À¸³è¤Î¶ì¤·¤µ¤òÁÊ¤¨¤ÆÁö¤ê²ó¤ì¤Ð²ó¤ë¤Û¤É¡¢¤½¤ÎÀ¼¤Ï½ä¤ê½ä¤Ã¤Æ¸øÌÀÅÞ¤ÎÃÏÈ×¤ò¸Ç¤á¤ë¥³¥ó¥¯¥êー¥È¤È¤Ê¤ë¡£Èà¤é¤¬¡Ö¸¶È¯È¿ÂÐ¡×¤Î»×¤¤¤ò¶»¤ËÈë¤á¤Æ½¸¤á¤¿É¼¤Ç¤µ¤¨¡¢ÈéÆù¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢¸¶È¯ºÆ²ÔÆ¯¤òÍÆÇ§¤¹¤ë¸øÌÀÅÞµÄ°÷¤Î¥Ð¥Ã¥¸¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¡£
¡¡¼Â¤Ë¸«»ö¤ÊÀ¸Â¸ÀïÎ¬¤È¸À¤¦¤Û¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡À¯¼£¤È¤Ï¡¢ÍýÁÛ¤ò¸ì¤ë¾ì¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢À¸¤»Ä¤ê¤ò¤«¤±¤¿ÎäÅ°¤Ê·×»»¤Î¾ì¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¥¤¥½¥®¥ó¥Á¥ã¥¯¤Ë¼è¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤«¤±¤Æ¡¢¼Â¤Ï¤½¤Î²È¼ç¤ò»ÙÇÛ¤·¡¢¼«¤é¤ÎÈË±É¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤¤ÅÝ¤¹¡£¤½¤Î¤·¤¿¤¿¤«¤µ¡¢¤½¤Î¶¯¿Ù¤ÊÀ¸Ì¿ÎÏ¡£
¡¡ÅêÉ¼È¢¤Î³¸¤¬ÊÄ¤Þ¤ë½Ö´Ö¤Þ¤Ç¡¢Ç®¶¸¤ÏÂ³¤¯¤À¤í¤¦¡£Àã¤Î¹°Á°¤Ç¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÅìµþ¤Î»¨Æ§¤Ç¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤ë¸õÊä¼Ô¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤¬¶Á¤¯¡£¤À¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î·öÁû¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢ÀÅ¤«¤Ë¡¢¤·¤«¤·³Î¼Â¤Ë»Ä¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Î·×»»¤µ¤ì¿Ô¤¯¤·¤¿24¤ÎµÄÀÊ¤À¡£
¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤À¤È»×¤¦¡£¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¤¬¤¤¤¤¤Î¤À
¡¡»ô¤¤´·¤é¤µ¤ì¤¿¥¤¥½¥®¥ó¥Á¥ã¥¯¤È¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÈù¾Ð¤à¥¯¥Þ¥Î¥ß¡£
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¤¤¤¦µðÂç¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¸»¤òÆÀ¤Æ¡¢¸øÌÀÅÞ¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É°ÂÁ´¤Ê³¤¤ò±Ë¤®»Ï¤á¤¿¡£º¸Íã³èÆ°²È¤¿¤Á¤¬½¸¤á¤¿É¼¤Ï¡¢ßÉ²á¤µ¤ì¡¢ÀºÀ½¤µ¤ì¡¢¸øÌÀÅÞ¤È¤¤¤¦¸½¼ÂÅª¤ÊÀ¯¼£¥Þ¥·ー¥ó¤ÎÆ°ÎÏ¸»¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¥Þ¥·ー¥ó¤¬½ÐÎÏ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¸¶È¯ºÆ²ÔÆ¯¤ä°ÂÊÝÂÎÀ©¤Î°Ý»ý¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¹ñ²È¤È¤·¤Æ¤ÎÅö¤¿¤êÁ°¤Î±Ä¤ß¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤À¤È»×¤¦¡£¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¤¬¤¤¤¤¤Î¤À¡£
¡¡³èÆ°²È¤¿¤Á¤¬Áû¤²¤ÐÁû¤°¤Û¤É¡¢¸øÌÀÅÞ¤Î¸½¼ÂÏ©Àþ¤¬ºÝÎ©¤Ä¡£Èà¤é¤¬´À¤ò¤«¤±¤Ð¤«¤¯¤Û¤É¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎµÄÀÊ¤¬È×ÀÐ¤Ë¤Ê¤ë¡£°¥¤ì¤Ê¥¤¥½¥®¥ó¥Á¥ã¥¯¤¬¡¢¸ÌÀ¤Ê¥¯¥Þ¥Î¥ß¤È°ìÂÎ²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½é¤á¤ÆÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤Ë·úÀßÅª¤Ê°ÕÌ£¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢²æ¡¹¤ÏÌÛ¤Ã¤Æ¤½¤Î¡ÖÊá¿©¡×¤È¡Ö¾Ã²½¡×¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò¸«¼é¤ë¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£
