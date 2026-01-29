WEB会議、Podcast収録でも活躍しそう。

キーボードやタッチパネルで文字を打つ派閥で生きてきましたが、近年の文字起こしAIの精度の高さに、音声入力でテキストのレポートや記事が作れるようになるかも!?という、夢追い人になろうかなと考え始めました。

そこで考えてみた。もし音声入力派閥に入るとしたら、どんなマイクがいいんだろうか。サンワサプライの新作「MM-MCTC02NC」は、かなり使い勝手のいいマイクになるんじゃなかろうか。

Image: SANWA SUPPLY

マイクユニットは指向性を絞ったスーパーカーディオイドタイプ。ボーカルマイクみたいに集音範囲が狭く、周囲からの音が入りづらいという特徴があります。

Image: SANWA SUPPLY

さらにDSPを用いたノイズキャンセリング回路を搭載しており、エアコンやPCのファンノイズ、キーボードの打鍵音などをカット。声以外の音成分を極力なくすように頑張ってくれるところが頼もしい。ハキハキ、シャキシャキした滑舌じゃなくても、発音をしっかりと捉えてくれそうです。着実に声から文字に変換してくれるのであれば、アリでしょう。

Source: SANWA SUPPLY