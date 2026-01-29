レアル、PSG、ニューカッスルが最終節でプレーオフ圏内に転落…CLの舞台に残る日本人選手は4名に
UEFAチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第8節（最終節）が29日に行われ、次のラウンドに進出するする24チームが決定した。
リーグフェーズ上位8チームが決勝トーナメントにストレートインする一方で、9位から24位のチームはホーム＆アウェイ形式の決勝トーナメントプレーオフへ回ることになる。
前節終了時点のストレートイン圏内からプレーオフ圏内に転落することになったのが、レアル・マドリード、パリ・サンジェルマン、ニューカッスルの3チーム。勝ち点1でストレートインが決まる立場だったレアル・マドリードは敵地でベンフィカに2−4で敗戦。その一戦で勝利を収めたベンフィカは、後半アディショナルタイムのゴールにより得失点差でマルセイユを上回って24位に浮上する劇的な展開でプレーオフ進出を決めた。
王者のパリ・サンジェルマンとニューカッスルは直接対決の結果、1−1のドローで勝ち点を分け合うことになり、両チームともプレーオフ圏内へ転落することに。その他では、インテル、ユヴェントス、アタランタのイタリア勢に加え、アトレティコ・マドリードとレヴァークーゼンがプレーオフ2戦目をホームで戦えるシード権を獲得した。
日本人選手所属チームでは、伊藤洋輝の所属するバイエルン（2位）、遠藤航所属のリヴァプール（3位）、守田英正所属のスポルティング（7位）がベスト16進出を、南野拓実所属のモナコ（21位）がプレーオフ進出を決めた一方で、鈴木淳之介のコペンハーゲン（31位）、板倉滉と冨安健洋のアヤックス（32位）、堂安律のフランクフルト（33位）、橋岡大樹のスラヴィア・プラハ（34位）がグループフェーズで姿を消す結果となっている。
リーグフェーズ最終節の結果と最終順位は以下の通り。
【リーグフェーズ第8節結果一覧】
パリ・サンジェルマン 1−1 ニューカッスル
マンチェスター・シティ 2−0 ガラタサライ
リヴァプール 6−0 カラバフ
ドルトムント 0−2 インテル
バルセロナ 4−1 コペンハーゲン
アーセナル 3−2 カイラト・アルマティ
レヴァークーゼン 3−0 ビジャレアル
アトレティコ・マドリード 1−2 ボデ／グリムト
ベンフィカ 4−2 レアル・マドリード
フランクフルト 0−2 トッテナム・ホットスパー
クラブ・ブルッヘ 3−0 マルセイユ
PSV 1−2 バイエルン
アヤックス 1−2 オリンピアコス
ナポリ 2−3 チェルシー
モナコ 0−0 ユヴェントス
ユニオン・サンジロワーズ 1−0 アタランタ
アスレティック・ビルバオ 2−3 スポルティング
パフォス 4−1 スラヴィア・プラハ
【順位表】
順位：チーム（勝ち点／得失差）
1位：アーセナル（24／19）
2位：バイエルン（21／14）
3位：リヴァプール（18／12）
4位：トッテナム（17／10）
5位：バルセロナ（16／8）
6位：チェルシー（16／7）
7位：スポルティング（16／6）
8位：マンチェスター・シティ（16／6）
▲決勝トーナメント進出▲
▼決勝Tプレーオフ進出（シード）▼
9位：レアル・マドリード（15／9）
10位：インテル（15／8）
11位：パリ・サンジェルマン（14／10）
12位：ニューカッスル（14／10）
13位：ユヴェントス（13／4）
14位：アトレティコ・マドリード（13／2）
15位：アタランタ（13／0）
16位：レヴァークーゼン（12／-1）
▲決勝Tプレーオフ進出（シード）▲
▼決勝Tプレーオフ進出（シードなし）▼
17位：ドルトムント（11／2）
18位：オリンピアコス（11／-4）
19位：クラブ・ブルッヘ（10／-2）
20位：ガラタサライ（10／-2）
21位：モナコ（10／-6）
22位：カラバフ（10／-8）
23位：ボデ／グリムト（9／-1）
24位：ベンフィカ（9／-2）
▲決勝Tプレーオフ進出（シードなし）▲
▼リーグフェーズ敗退決定▼
25位：マルセイユ（9／-3）
26位：パフォス（9／-3）
27位：ユニオン・サンジロワーズ（9／-9）
28位：PSV（8／0）
29位：アスレティック・ビルバオ（8／-5）
30位：ナポリ（8／-6）
31位：コペンハーゲン（8／-9）
32位：アヤックス（6／-13）
33位：フランクフルト（4／-11）
34位：スラヴィア・プラハ（3／-14）
35位：ビジャレアル（1／-13）
36位：カイラト・アルマティ（1／-15）
