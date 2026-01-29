UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第8節 レーバークーゼンとビリャレアルの試合が、1月29日05:00にバイ・アレーナにて行われた。

レーバークーゼンはイブラヒム・マザ（MF）、パトリック・シック（FW）、マリク・ティルマン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するビリャレアルはニコラス・ペペ（FW）、タニ・オルワセイ（FW）、アラサヌ・ディアタ（MF）らが先発に名を連ねた。

12分に試合が動く。レーバークーゼンのマリク・ティルマン（MF）がゴールを決めてレーバークーゼンが先制。

さらに35分レーバークーゼンが追加点。パトリック・シック（FW）のアシストからマリク・ティルマン（MF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とレーバークーゼンがリードしてハーフタイムを迎えた。

ビリャレアルは後半の頭から2人が交代。タジョン・ブキャナン（MF）、トーマス・パーティー（MF）に代わりウーゴ・ロペス（MF）、ジョージズ・ミカウタゼ（FW）がピッチに入る。

57分レーバークーゼンが追加点。ルーカス・バスケス（DF）のアシストからアレックス・グリマルド（DF）がゴールで3-0。3点差となる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、レーバークーゼンが3-0で勝利した。

なお、ビリャレアルは45分にパウ・ナバロ（DF）、52分にラファ・マリン（DF）、56分にニコラス・ペペ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-29 07:00:47 更新