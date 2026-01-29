NHK出演中・仲野太賀×高級外車

現在NHKドラマ「豊臣兄弟！」に主人公・豊臣秀長役を演じ、強い存在感を発揮している俳優の仲野太賀さん。そんな彼が過去に出演した作品では、高級外車との2ショットが公開され、ファンの注目を集めました。どのような内容だったのでしょうか。

2024年7月、フジテレビ系ドラマ「新宿野戦病院」の公式インスタグラムが仲野さんのオフショットを公開しました。

【画像】超カッコいい！ 「仲野太賀」×「高級スポーツカー」を画像で見る！

新宿野戦病院は、新宿・歌舞伎町の病院を舞台にした救急医療エンターテインメントで、宮藤官九郎さんが脚本を手がけたオリジナル作品として当時注目を集めました。

仲野さんは美容皮膚科医役で、小池栄子さん演じる元軍医とともにW主演を務めています。



そんな撮影現場で撮られた一枚が公開され、コメントには、「（中略）現場に到着してクルマを見た仲野さん、『わぁ、ポルシェだ！』とテンションUPでした」と添えられ、クルマを目にした瞬間の嬉しそうな反応が伝わってきます。

今回の2ショットに登場したのは、ドイツの自動車メーカー・ポルシェのスポーツカー「911」。そのなかでも2010年代後半に販売されていた「991.2」と呼ばれる世代とみられます。

1964年から続く911シリーズの流れを受け継ぎつつ、クラシックな雰囲気と現代的な技術がバランスよく融合したモデルです。

スポーツカーらしいワイド＆ローのプロポーションが特徴的で、外装は911らしい丸目のヘッドライトを採用し、ひと目でポルシェとわかる存在感があります。

エンジンは3リッター水平対向6気筒ターボを搭載するタイプが主流で、日常の走りからスポーティな加速まで幅広く応えるパワートレインとして知られています。

投稿された車両はホワイトのボディが印象的で、撮影現場でもひときわ目を引く一台でした。

劇中の仲野さんは、派手なブルーのジャケットにパンツ、首元にスカーフを巻いた華やかな装いで登場し、その衣装のままポルシェの横で嬉しそうに立つ姿が今回のオフショットに収められていました。

SNSでは「似合いすぎ」「太賀くんとポルシェの組み合わせ最高」「テンション上がってるの可愛い」「可愛くてカッコイイ」「こういう役もはまってますね〜」といった声が寄せられ、ファンの間でも大きな反響が寄せられていました。

仲野太賀さんの自然体な笑顔と、存在感ある911の2ショットは、撮影現場の空気を感じさせる貴重な一枚でした。