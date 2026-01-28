¼«Ì±¤¬Ã±ÆÈ²áÈ¾¿ô¤¦¤«¤¬¤¦¡¢ÃæÆ»¤Ï¿¤ÓÇº¤ß¡¦¹ñÌ±²£¤Ð¤¤¡¦»²À¯ÂçÉýÁý¡ÄÆÉÇä½øÈ×¾ðÀªÄ´ºº
¡¡ÆÉÇä¿·Ê¹¼Ò¤Ï£²·î£¸ÆüÅê³«É¼¤Î½°±¡Áª¡ÊÁíÄê¿ô£´£¶£µ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢£±·î£²£·¡¢£²£¸¤ÎÎ¾Æü¡¢ÅÅÏÃ¤È¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¡¢Á´¹ñ¤ÎÁí»Ù¶É¤Ê¤É¤Î¼èºà¤ò²ÃÌ£¤·¤Æ½øÈ×¤Î¾ðÀª¤òÃµ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Ï¾®Áªµó¶èÁª¡¢ÈæÎãÁª¤È¤âÍ¥Àª¤ËÀï¤¤¤ò¿Ê¤á¡¢Ã±ÆÈ¤Ç²áÈ¾¿ô¡Ê£²£³£³¡Ë¤ò¤¦¤«¤¬¤¦Àª¤¤¤À¡£·ëÀ®¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Ï¿¤ÓÇº¤ß¡¢¸ø¼¨Á°µÄÀÊ¤ò³ä¤ê¹þ¤ß¤½¤¦¤À¡£
¡¡¼«Ì±¡Ê¸ø¼¨Á°ÀªÎÏ£±£¹£¸¡Ë¤Ï¡¢£²£¸£¹¤Î¾®Áªµó¶è¤Î¤¦¤Á¡¢È¾¿ô¶á¤¯¤ÇÍ¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏ°èÊÌ¤Ç¤ß¤ë¤ÈÃæ¹ñ¤ä¶å½£¤Ê¤É¤Ç°ÂÄê¤·¤¿Àï¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÝ¼éÃÏÈ×¤Î¶¯¤¤ÉÙ»³¡¢Ä»¼è¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢µÄÀÊÆÈÀê¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¼«Ì±¤ÈÏ¢Î©¤òÁÈ¤àÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡ÊÆ±£³£´¡Ë¤Ï¡¢ËÜµòÃÏ¤ÎÂçºå¤òÃæ¿´¤ËÀªÎÏ¤òÊÝ¤Á¤½¤¦¤À¤¬¡¢ÈæÎãÁª¤Ç¤Ï¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ì±¡¢°Ý¿·¤ÎÍ¿ÅÞ¤Ç¤Ï¡¢½°±¡¤Î¾ïÇ¤°Ñ°÷Ä¹¥Ý¥¹¥È¤òÆÈÀê¤·¡¢³Æ°Ñ°÷²ñ¤Ç²áÈ¾¿ô¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¡ÖÀäÂÐ°ÂÄêÂ¿¿ô¡×¤Î£²£¶£±µÄÀÊ¤â¸«¿ø¤¨¤ë¡£
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬·ëÀ®¤·¤¿ÃæÆ»²þ³×¡ÊÆ±£±£¶£·¡Ë¤ÏÅÔ»ÔÉô¤Ê¤É¤Ç¼«Ì±¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¿¤ÓÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÈæÎãÁª¤Ç¤Ï¡¢Á°²óÁª¤ÇÎ©Ì±¤È¸øÌÀ¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿·×£¶£´µÄÀÊ¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤¤¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ï¡¢¸ø¼¨Á°¤Î£²£·µÄÀÊ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¸ø»»¤¬Âç¤¤¤¡£¼«Ì±¤ÈÃæÆ»²þ³×¤ÎÍ¿ÌîÅÞÂÐ·è¤Î´Ö¤Ç¡ÖÂè£³¶Ë¡×¤È¤·¤ÆÀªÎÏ¤ò³ÈÂç¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¡£
¡¡»²À¯ÅÞ¡ÊÆ±£²¡Ë¤Ï¡¢£±£¸£²¿Í¤òÍÊÎ©¤·¤¿¾®Áªµó¶è¤Ç¶ìÀï¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤¬¡¢ÈæÎãÁª¤Ç¤Ï£±£°µÄÀÊ°Ê¾å¤Î³ÍÆÀ¤¬»ëÌî¤ËÆþ¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¤âÈæÎãÁª¤ÇÊ£¿ôµÄÀÊ¤òÆÀ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¶¦»ºÅÞ¤Ï¿¤ÓÇº¤ß¡¢¸ø¼¨Á°¤Î£¸µÄÀÊ¤«¤é¸º¤é¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¡ÊÆ±£¸¡Ë¤Ï¸·¤·¤¤Àï¤¤¤Ç¡¢¸ºÀÇ¤æ¤¦¤³¤¯¡ÊÆ±£µ¡Ë¤ÏÅÞ´´Éô¤¬µÄÀÊ¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¾ÇÅÀ¤À¡£ÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¡¢¼ÒÌ±ÅÞ¤Ï¶ì¤·¤¤Àï¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÅÏÃÄ´ºº¤Ï¡¢¼«Æ°²»À¼¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¤Ç£±£±Ëü£·£µ£³£³¿Í¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº¤Ï¡Ö£Ù£á£è£ï£ï¡ª¡¡£Ê£Á£Ð£Á£Î¡×¤Î£É£Ä¤ò»ý¤Ä¥æ¡¼¥¶¡¼¤é£±£·Ëü£¸£·£³£µ¿Í¡¢·×£²£¹Ëü£¶£²£¶£¸¿Í¤«¤é²óÅú¤òÆÀ¤¿¡£°ìÄê¿ô¤Î²óÅú¼Ô¤¬ÅêÉ¼¤¹¤ë¸õÊä¼Ô¤äÀ¯ÅÞ¤òµó¤²¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¾ðÀª¤Ï½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤ÆÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡½°±¡Áª¤Ë¤Ï¡¢¾®Áªµó¶èÁª¡ÊÄê¿ô£²£¸£¹¡Ë¤Ë£±£±£±£¹¿Í¡¢ÈæÎãÁª¡ÊÆ±£±£·£¶¡Ë¤Ë£±£¶£¶¿Í¡Ê½ÅÊ£Î©¸õÊä¤ò½ü¤¯¡Ë¤Î·×£±£²£¸£µ¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£