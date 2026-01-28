「もう1足のショートブーツ」黒のように使えて「黒よりも可愛く見える」選び方

華やぎと趣を両得できる「ヴィンテージライクな渋色」

いつもの装いに奥行きが加わる、黒の延長で使えるダークトーン。色自体に鮮度がそなわっているから、デザインは極力シンプルにおさえることがポイント。 ※（ ）内の数字はヒールの高さで、単位はcmです（編集部調べ）。

黒1枚を静かに変える「こっくりとしたボルドー」

ボルドーブーツ（6.5）／ネブローニ 黒ワンピース／LE PHIL（LE PHIL NEWoMAN 新宿店） 手に持ったネイビーコート／TICCA パイソン柄ミニバッグ／ブリーレオン（ジャック・オブ・オール・トレーズ プレスルーム）



品格が高まる大人びた赤



落ち着きを保ちながら、見た目も気分も変えられる暗めの赤。ふわりと空気をはらむワンピースのすそへ気品を添える役割に。ゆとりのあるワイドなはき口で、ふくらはぎをほっそりと見せる効果も期待できる。しなやかな牛革を使用。

大人びたチョコレートブラウンで品行方正に

ブラウンショートブーツ（6）／ダイアナ（ダイアナ 銀座本店） くびれたヒールや赤みがかったブラウンカラーが女性らしい印象をアシスト。穏やかなブラウンと調和のとれる細すぎないアーモンドトゥ。

スニーカーよりも渋みが増す「メンズな厚底」

茶サイドゴアブーツ（4.5）／ザ ポーズ（ウィム ガゼット ルミネ新宿店） クッション性に優れたインソール。スタイリングをじゃましない、ミニマルさが魅力のサイドゴア。筒が細くすっきりと見える形＆マイルドなブラウンならボリュームが出にくく、女性らしい装いともマッチ。

