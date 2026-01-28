全豪オープン

大会期間：2026年1月22日～2026年1月30日

開催地：オーストラリア メルボルン

コート：ハード（屋外）

結果：[マヌエル ギナール / クリスティナ ムラデノビッチ] 2 - 1 [マルセロ アレバロ / ルイサ ステファニ]

全豪オープン第11日がオーストラリア メルボルンで行われ、混合ダブルス準決勝で、マヌエル ギナール / クリスティナ ムラデノビッチと第2シードのマルセロ アレバロ / ルイサ ステファニが対戦した。

第1セットはマヌエル ギナール / クリスティナ ムラデノビッチが6-2で先取。第2セットはマルセロ アレバロ / ルイサ ステファニが6-3で奪い返したが、第3セットはマヌエル ギナール / クリスティナ ムラデノビッチが10-7で制し、マヌエル ギナール / クリスティナ ムラデノビッチがセットカウント2対1で勝利した。

