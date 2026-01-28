【テニス速報】 全豪オープン 第11日 マヌエル ギナール / クリスティナ ムラデノビッチ vs マルセロ アレバロ / ルイサ ステファニ
全豪オープン
大会期間：2026年1月22日～2026年1月30日
開催地：オーストラリア メルボルン
コート：ハード（屋外）
結果：[マヌエル ギナール / クリスティナ ムラデノビッチ] 2 - 1 [マルセロ アレバロ / ルイサ ステファニ]
全豪オープン第11日がオーストラリア メルボルンで行われ、混合ダブルス準決勝で、マヌエル ギナール / クリスティナ ムラデノビッチと第2シードのマルセロ アレバロ / ルイサ ステファニが対戦した。
第1セットはマヌエル ギナール / クリスティナ ムラデノビッチが6-2で先取。第2セットはマルセロ アレバロ / ルイサ ステファニが6-3で奪い返したが、第3セットはマヌエル ギナール / クリスティナ ムラデノビッチが10-7で制し、マヌエル ギナール / クリスティナ ムラデノビッチがセットカウント2対1で勝利した。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-01-28 18:32:06 更新