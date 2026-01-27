清水の新キャプテンは22歳MF宇野禅斗!!「覚悟を持って務めたい」副主将は“前任”FW北川航也ら3人体制
清水エスパルスは27日、2026シーズンのキャプテンにMF宇野禅斗(22)が就任することが決まったと発表した。
宇野は2022年、青森山田高から町田に加入。24年夏から清水に期限付き移籍し、昨季は完全移籍に移行していた。昨夏にはEAFF E-1選手権に臨む日本代表に初選出され、国際Aマッチ2試合に出場。若きダイナモに名門の腕章が託される形となった。
宇野はクラブを通じて「今シーズンのキャプテンに任命されました。とても光栄に思うと共に、覚悟を持って務めたいと思います。自分には何ができるのか日々考えながら、チームが前を向いて戦って行けるように頑張っていきます」と意気込みを伝えている。
昨季まで2年間キャプテンを務めたFW北川航也(29)は副キャプテンに就任。副キャプテンはDF蓮川壮大(27)、MFマテウス・ブエノ(27)との3人体制となった。
北川は「クラブのために、街のために、自分に出来ることを精一杯やります。そして、キャプテンの(宇野)禅斗を支えられるように、サポートします」、蓮川は「チームの勝利の為に自分ができることを精一杯やっていきたいと思います。経験豊富な選手と、若手選手とうまくまとまりのあるチームができるように、宇野選手を全力でサポートしていきたいです」、ブエノは「私に信頼を寄せてくれているから指名してくれたと思っています。キャプテンや副キャプテンの経験は少ないですが、クラブ、選手のみんなを支えられるよう、学びながら成長していきたと思います。エスパルスを誇れるように自分の役割を果たしていきたいと思っていますのでよろしくお願いいたします」とそれぞれコメントしている。
