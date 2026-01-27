BLUETTI JAPANは、次世代バッテリー技術として注目を集める「ナトリウムイオン電池」を採用したポータブル電源「Pioneer Na（パイオニア・エヌエー）」を、2026年1月27日（火）より販売します。実売価格は16万6000円（税込）。

「Pioneer Na」

記事のポイント 従来のリチウムイオンバッテリーが苦手としていた低温環境での使用にも対応した、ナトリウムイオン電池採用のポータブル電源。ウィンタースポーツや真冬のレジャーのお供に最適です。発売記念で、2月27日まで公式オンラインストアで40%オフで販売されるので、この冬使ってみたいという方はお早めにチェック！

「Pioneer Na」は、地球上に豊富に存在するナトリウムを使用した環境配慮型のナトリウムイオン電池を採用することで、極寒環境下でも安定した動作を実現。冬季レジャーから非常時のバックアップ電源まで、幅広いシーンで信頼できる電力供給が可能です。

ナトリウムイオン電池の特性を活かし、放電時はマイナス25℃、充電時はマイナス15℃での安全な充電を実現。真冬の屋外といった従来機では使用が難しかった環境でも、安心して使用できます。

ACコンセントとソーラーパネルを併用する1900Wハイブリッド充電に対応し、0%から80%までわずか35分で充電可能。急な停電時や出発前の準備も、短時間で完了します。

4000回以上の充放電サイクル（残存容量70%）を実現。毎日使っても約10年以上使い続けられる長寿命設計となっています。また、AI-BMS（バッテリー管理システム）による多重保護機能を備え、防災用としての長期保管も安心です。

定格出力1500Wながら、電力リフト機能により最大2250Wまで対応。電気ケトルや冬場のキャンプ調理、暖房器具など冬場に使用頻度の高い家電も使用可能です。

出力ポート数はACコンセント×4、USB-Aポート×4、USB-C×1、シガーソケット×1、ワイヤレス充電×1。

発売を記念し、2026年1月27日（火）から2月27日（金）までの期間限定で、BLUETTI公式サイトにて最大40％OFFの特別価格で販売されます。

「Pioneer Na」

166,000円 （税込）→ 99,800円（税込）40%OFF

「Pioneer Na」+「100Wソーラーパネル」 セット

194,300 円 （税込）→ 116,300 円（税込）40%OFF

「Pioneer Na」+「200Wソーラーパネル」 セット

229,600 円 （税込）→ 137,200 円（税込）40%OFF

「Pioneer Na」+「350Wソーラーパネル」 セット

282,300 円 （税込）→ 169,600 円（税込）40%OFF

「Pioneer Na」+「Charger 1」 セット

184,000 円 （税込）→ 118,800 円（税込）35%OFF

また、BLUETTI公式サイトにて下記クーポンコードを入力すると、さらに8％OFFとなります。

BLUETTI公式サイト：PIONEERNA26

BLUETTI JAPAN 「Pioneer Na」 発売日：2026年1月27日 実売価格：16万6000円（税込）

